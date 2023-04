Fabio Testi: chi è, età, carriera, oggi, film, fidanzata, dove vive, amori, figli e foto

È tutto pronto per il classico appuntamento in compagnia di Mara Venier su Canale 5 nel salotto di Domenica In. La puntata di oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, anche il celebre attore Fabio Testi. Si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Fabio Testi: età, carriera, film

Fabio Testi è nato a Peschiera del Garda il 2 agosto del 1941 e oggi ha quasi 82 anni. Nel 1966 ha iniziato la sua carriera lavorando come controfigura per un celebre film di Sergio Leone, ma è nel 1968 che riceve la prima parte attoriale. Qualche anno dopo, nel 1970 la sua prima vera occasione è arrivata con il film Il giardino dei Finzi Contini, per la regia di Vittorio De Sica: il film otterrà un Oscar come miglior film straniero. Nel 1974, per Fabio Testi, arrivano i primi successi all’estero, fino a quello più recente del 2010 quando ha ottenuto una piccola parte nel film americano Letters to Juliet. Oltre ad essere autore cinematografico e televisivo, Fabio Testi ha partecipato nel 2003 al programma L’isola dei famosi e nel 2004 al reality show spagnolo Gran Hermano Vip. Nel 2020, invece, è entrato a far parte del cast del Grande Fratello Vip.

Vita privata: amori, figli

Fabio Testi nel corso degli anni ’70 si è legato sentimentalmente alle attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling. Nel 1979 ha sposato la stilista spagnola Lola Navarro che gli dà tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Nel gennaio del 2015 Fabio si è sposato per la seconda volta, a Capri, con la gallerista Antonella Liguori. Inoltre, il sex symbol italiano, ha avuto una relazione di tre anni con l’attrice Edwige Fenech che gli ha attribuito la paternità di un figlio, poi successivamente smentita. Nell’estate del 2019 ha ufficializzato la sua relazione con Lisa Agnelli, un’artista veronese che ha ben 47 anni meno di lui. La storia è finita presto e pare che ad oggi sia fidanzato con una sessuologa di 34 anni dall’identità misteriosa.

Fabio testi oggi: dove vive, Instagram

Fabio Testi ha acquistato 35 ettari di terreno in provincia di Verona e ha deciso di ritirarsi in campagna. Zappa la terra e vive in mezzo al verde con i suoi cani, a due passi dal lago di Como. Non ha mai nascosto le sue difficoltà economiche: “Vivo con una pensione da soli 1100 euro al mese”. Ha anche un profilo Instagram. Con il suo account @fabio_testi_official vanta oltre 5.000 followers.