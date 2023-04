Fabio Testi, chi sono i figli: età, lavoro, oggi, vita privata

È tutto pronto per il classico appuntamento in compagnia di Mara Venier su Canale 5 nel salotto di Domenica In. La puntata di oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, anche il celebre attore Fabio Testi. Si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera. Da sempre la sua vita sentimentale è al centro del gossip e parlerà anche dei suoi tre figli. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro e cosa fanno nella vita!

La vita privata di Fabio Testi

Fabio Testi ha avuto una vita privata molto movimentata. Nel corso degli anni ’70 si è legato sentimentalmente alle attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling. Anni dopo ha sposato il suo primo amore: la stilista spagnola Lola Navarro. I due sono convolati a nozze nel 1979 e sono stati innamoratissimi per anni. Insieme hanno dato alla luce tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Nel gennaio del 2015 Fabio si è sposato per la seconda volta, a Capri, con la gallerista Antonella Liguori. La sua vita amorosa continua ad essere al centro del gossip, soprattutto perché negli ultimi anni è stato soltanto con ragazze molto più giovani di lui. Ad esempio la relazione avuta con Lisa Agnelli, una ragazza più giovane di lui di ben 47 anni.

L’amore con Lola e i figli

Nonostante le numerose relazioni, durante la partecipazione al GF Vip, l’attore si è lasciato molto andare e ha fatto una confessione che ha sbalordito tutti. “Forse il vero amore è stata Lola, la mia prima moglie con la quale ho fatto 3 figli. Poi è andata a finire male, ma è stato il vero amore”, ha confessato. Infatti, pare che l’unico vero amore della sua vita sia stata proprio lei, la sua prima moglie. Il matrimonio è durato per ben 15 anni e la separazione è avvenuta nel ’94, dopo due anni, nel ’96 c’è stato il divorzio ufficiale. Lei era una bravissima e acclamata stilista, ma dopo la rottura si è ritirata a vita privata. Non sappiamo nulla dei motivi della rottura né di cosa faccia lei oggi.

Chi sono i figli: età, lavoro, oggi

Fabio Testi, dunque, ha tre figli, avuti tutti dalla prima moglie Lola. Il sex symbol italiano, ha avuto una relazione di tre anni con l’attrice Edwige Fenech che gli ha attribuito la paternità di un figlio, poi successivamente smentita. I suoi tre figli ufficiali sono: Fabio, Thomas e Trini. Di loro non sappiamo assolutamente nulla, soltanto che sono ragazzi molto riservati e vivono tutti all’estero. Page che Fabio viva a Shangai, dove si occupa di ristorazione. Thomas vivrebbe a Londra e Trini a Salisburgo. Forse oggi rivelerà qualche dettaglio in più a Mara Venier?