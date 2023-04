Fabio Testi, chi sono le ex mogli Lola Navarro e Antonella Liguori: età, lavoro e figli

È tutto pronto per il classico appuntamento in compagnia di Mara Venier su Canale 5 nel salotto di Domenica In. La puntata di oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, anche il celebre attore Fabio Testi. Si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera. Da sempre la sua vita sentimentale è al centro del gossip, anche per le molteplici relazioni con ragazze giovanissime. Tuttavia, prima di loro, ha avuto due relazioni importantissimi: il matrimonio con Lola Navarro e poi con Antonella Liguori. Ecco chi sono le sue ex mogli!

Chi sono le ex mogli di Fabio Testi

Fabio Testi ha avuto una vita privata molto movimentata. Nel corso degli anni ’70 si è legato sentimentalmente alle attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling. Non solo, ha avuto moltissimi flirt con attrici famose, tra cui: Anita Ekberg e Wendy Windham e Brooke Shields. Alle spalle ha anche due matrimoni naufragati: il primo con l’allora celebre stilista spagnola Lola Navarro. I due sono convolati a nozze nel 1979 e sono stati innamoratissimi per 15 lunghi anni, fino al ’96, quando è arrivato il divorzio. Nel gennaio del 2015 Fabio si è sposato per la seconda volta, a Capri, con la gallerista Antonella Liguori. Ma anche questa volta non è andata bene.

Chi è Lola Navarro: età, lavoro, figli

Lola Navarro è stata il grande amore di Fabio Testi. Durante la sua permanenza al GF Vip ha ricordato la prima moglie con grande dolore: “Solo lei è stata il vero amore per me, peccato sia finita male”, ha confessato. Non ha mai voluto raccontare i veri motivi della rottura, ma secondo molti opinionisti, potrebbe essere dovuto ad alcuni tradimenti di lui, da sempre un gran latin lover. Insieme hanno dato alla luce tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Pare che la rottura abbia segnato la vita di Lola, che non si è mai più ripresa, ha lasciato il mondo della moda e dello spettacolo e si è ritirata a vita privata.

Chi è Antonella Liguori?

Antonella Liguori è la seconda ex moglie di Fabio Testi. Anche sulla loro relazione non si hanno molti dettagli, sappiamo soltanto che tra loro c’erano ben 30 anni di differenza: al momento del matrimonio lui ne aveva 73 e lei solo 43. Sono convolati a nozze nel 2015, nella cornice della bellissima Capri. Ma anche questa volta l’amore non è durato. “Tra noi era già finita da tempo, si trattava di un rapporto stanco” ha dichiarato lui. Su Antonella Liguori non si hanno altre informazioni in merito. Dopo la fine di questo matrimonio, Testi si è dedicato a ragazze ancora più giovani, com la violinista Lisa Agnelli più giovane di 47 anni. Non solo: ha avuto una relazione con una sessuologa di 34 anni, un’immobiliarista e pare che al momento ci sia una nuova fiamma nel suo cuore.