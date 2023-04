Fabio Testi è nonno: chi sono i figli e i nipoti

È tutto pronto per il classico appuntamento in compagnia di Mara Venier su Canale 5 nel salotto di Domenica In. La puntata di oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, anche il celebre attore Fabio Testi. Si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera. Non solo, parlerà anche della sua grande emozione di essere nonno di due nipoti. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sui suoi figli e i nipoti!

Chi sono i figli di Fabio testi?

Fabio Testi ha avuto una vita privata molto movimentata. Nel corso degli anni ’70 si è legato sentimentalmente alle attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling. Anni dopo ha sposato il suo primo amore: la stilista spagnola Lola Navarro. I due sono convolati a nozze nel 1979 e sono stati innamoratissimi per anni. Insieme hanno dato alla luce tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Nel gennaio del 2015 Fabio si è sposato per la seconda volta, a Capri, con la gallerista Antonella Liguori,ma non ha fatto altri figli. I suoi tre figli vivono tutti all’estero, ha raccontato che ognuno di loro parla cinque lingue e si sono laureati tutti in Inghilterra. Thomas vive a Londra, Fabio a Shangai e Trini a Salisburgo.

I nipoti di Fabio Testi

Fabio Testi è diventato nonno per ben due volte. Il primo nipote è Caspian, nato a Londra dal figlio Thomas e la compagna. Thomas ha 32 anni ed è stato il primo a diventare genitore. Il piccolo è nato nella primavera del 2021. Il secondo nipote è nato da poco: il 7 gennaio del 2022 ed è figlio di Fabio e della moglie Ilite, di origini africane americane e cinesi. Il piccolo Eden è nato alle 13 in Cina, mentre in italia erano le 6 del mattino. Fabio è diventato papà a 40 anni e da 17 vive in Cina. Fabio tesi è emozionantissimo e ha raccontato di essere stato sveglio tutta la notte sin videochiamata con il figlio.

L’emozione di diventare nonno

Testi ha raccontato che l’emozione più grande della sua vita è stata proprio quella di diventare nonno. Non vede l’ora di potersi godere un po’ di più i nipoti. Ha detto in un’intervista: “Mi diverte moltissimo essere nonno. Mi emoziona tanto, anche perché vedo grande felicità nei miei figli, che purtroppo in condizioni di pandemia non posso vedere molto”.