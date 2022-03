Fabiola Sciabbarrasi, chi è la moglie di Pino Daniele: età, Instagram, oggi, altezza, foto, compagno, figli, Luca Di Tolla

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti Fabiola Sciabbarrasi, l’ex moglie di Pino Daniele che ricorderà e omaggerà il marito, scomparso troppo presto e amato da tutti.

Chi è Fabiola Sciabbarrasi e che lavoro fa

Fabiola è nata a Roma il 26 aprile del 1968 ed è stata la seconda moglie di Pino Daniele, l’amato cantautore napoletano morto nel 2015. La donna ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda quando era giovanissima: ha sfilato per brand importanti, come Blumarine e Armani. Un fisico statuario, una bellezza disarmante.

La storia d’amore con Pino Daniele

Fabiola ha conosciuto Pino Daniele nel 1992 a casa dell’attore Massimo Troisi. Tra i due è stato subito colpo di fulmine, al punto che il cantautore non ci ha pensato un secondo: ha seguito il cuore e ha divorziato dalla prima moglie. I due sono rimasti insieme per circa 20 anni e dal loro splendido matrimonio sono nati tre figli: Sara, molto attiva sui social, Sofia e Francesco.

La morte di Pino Daniele

Dopo la morte di Pino Daniele, Fabiola ha cercato di riprendersi, di rialzarsi e di superare, per quanto possibile, quel lutto per dare forza ai figli. Oggi lavora nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte: si occupa di consulenze per le produzione artistiche di Rai e Mediaset e ha scritto un libro ‘Resta l’amore intorno’ in cui ha ricordato l’amato marito, che è stato anche un ottimo papà. E per lui ha fondato l’associazione Pino Daniele Forever Onlus, con lo scopo di promuovere la diffusione degli insegnamenti del maestro tramite lo svolgimento di attività artistiche e culturali.

Chi è il compagno Luca Di Tolla?

Fabiola Sciabbarrasi è stata paparazzata dal settimanale Chi in compagnia di Luca Di Tolla, i due sono stati pizzicati in un ristorante di Napoli. Lui è un ex volto della televisione, che ha poi deciso di intraprendere un’altra strada: ha partecipato a un’edizione del Grande Fratello nella stagione 2011-2012, ma ora lavora come nutrizionista, specializzato in integrazione sportiva. E’ originario di Eboli, ha una laurea in scienze biologiche e una in Alimentazione e Nutrizione Umana, poi ha conseguito un master in Scienza dell’Alimentazione Dietetica Applicata, Fabbisogni Nutrizionali negli Sportivi e una specializzazione in Integrazione Sportiva.

Instagram

La donna è molto attiva su Instagram e con l’account @fabiolasciabbarrasi vanta oltre 40 mila followers. Qui si definisce un’ex trop model, dice di amare la musica, i viaggi e di essere la fondatrice della Onlus dedicata al marito Pino Daniele.