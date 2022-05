Fabrizia Santarelli all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, vita privata, Avanti un altro, Instagram

Tutto pronta per una nuova avventura dell‘Isola dei Famosi, il reality show che da anni tiene incollato allo schermo numerosi telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, in Honduras sta per sbarcare una nuova concorrente, Fabrizia Santarelli. La giovane, bella intelligente e single, porterà scompiglio sull’Isola?

Fabrizia Santarelli: la biografia

Fabrizia Santarelli ha 28 anni ed è una modella pugliese. È alta 1.82 centimetri, è del segno dell’acquario ed è conosciuta al grande pubblico come la Bona Sorte mora del programma condotto da Paolo Bonolis Avanti un altro. Qui, per mesi, si è alternata con la collega bionda Francesca Brambilla entrando nelle case e nel cuore dei telespettatori.

Oltre ad essere molto bella, la giovane è laureata in Giurisprudenza all’Università di Bari con il massimo dei voti. Dopo la laurea ha cominciato a lavorare in tribunale e in quel periodo ha alternato la pratica legale al suo impegno come modella.

Vita privata

Per quel riguarda la vita privata della bella Fabrizia, sono poche le informazioni a disposizione. Come lei stessa ha dichiarato, al momento è single ma non è escluso che la sua partecipazione all’Isola dei Famosi possa presto far cambiare le cose.

All’interno del video che la presentava ai naufraghi, la giovane, ha rivelato alcune cose che ammira particolarmente in un uomo: in primis l’intelligenza — essendo lei, come detto, laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti — e poi apprezza molto anche l’accento romano, che definisce molto sexy.

Fabrizia si dichiara inoltre una ragazza molto romantica alla quale piace essere stupita. Il suo uomo dovrà dunque corteggiarla alla vecchia maniera: tramonti in spiaggia, scrivere i propri nomi sulla sabbia nonché farle ascoltare le canzoni di Claudio Baglioni. Ci sarà sull’Isola qualche naufrago in grado di corrispondere alle aspettative?

Instagram

Fabrizia è molto attiva sui social, luogo in cui condivide con i follower parti della propria vita e foto strepitose. Il suo account: fabriziasantarelli vanta la bellezza di 200mila follower!