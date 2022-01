Fabrizio di Uomini e Donne: chi è, età, over, lavoro Instagram, Ida

E’ tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e visto di sempre. Condotto da Maria De Filippi e con la presenza degli opinionisti Tina e Gianni. In onda su Canale 5 tutti i pomeriggi, siamo pronti per conoscere le dame e i cavalieri del programma. Ida è una delle donne più belle nel programma di Uomini e Donne, molto corteggiata e arrivano spesso nuovi corteggiatori per lei. Dopo molto rifiuti la bellissima dama ha fatto restare Fabrizio, per approfondire una nuova conoscenza. Scopriamo qualcosa di più su di lui!

Fabrizio di Uomini e Donne: chi è, età, over, tutto il cavaliere

Fabrizio è un uomo molto elegante e affasciante di 48 anni. Ha due figli che definisce “i suoi compagni di vita”, Viola e Valerio. E’ giunto nel programma per conoscere la bella Ida in quanto affascinato da lei. Infatti è rimasto colpito dalla sua bellezza, ma, anche, dal fatto che gli sembra una donna buona. Magari riuscirà a sbocciare qualcosa: vuole fare il tentativo. La situazione, afferma, non è facile per lui: dice di avere molti pregi ma anche un difetto imbarazzante: è un mezzo disastro in amore. Però si impegna e dà il massimo, cerca di essere sempre sincero. Sarà lui colui che riuscirà a far battere il cuore alla bella Ida?