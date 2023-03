Fabrizio Gifuni, chi sono le figlie: età, la storia d’amore con Sonia Bergamasco

Nuovo imperdibile appuntamento con il salotto pomeridiano di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 su Rai. Tra i temi della puntata si parlerà anche dell’attore Fabrizio Gifuni che sarà presente in studio. Dalla carriera alla vita privata, come sempre sarà un’occasione per conoscere l’ospite del programma a 360°: ma cosa sappiamo, tornando proprio a Gifuni, ad esempio della sua famiglia e della sua sfera sentimentale? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

Cosa sappiamo sulla vita privata dell’attore Fabrizio Gifuni

L’attore è nato 1966 e oggi ha pertanto 56 anni (ne compirà a luglio 57). Anche regista, ha vinto il David Di Donatello come Miglior Attore non protagonista per il film Il Capitale Umano. Lunghissima la sua filmografia dagli esordi negli anni ’90 (con Giovanni Falcone, 1993) fino all’ultimo film “Mixed by Erry“, nel 2023. In carriera, oltre al David, per il quale ha ricevuto anche altre 4 candidature, ha vinto due Nastri D’Argento, un Globo d’oro e il Premio Hystrio all’interpretazione. Ma cosa sappiamo invece sulla sua sfera privata? Chi è la moglie? Ha figli o figlie? Ecco tutte le informazioni che cercate!

La storia d’amore con Sonia Bergamasco

Fabrizio Gifuni è sposato dal 2000 con l’attrice Sonia Bergamasco con la quale ha recitato anche in diversi film. Una passione in comune dunque e una stessa carriera per entrambi che hanno partecipato assieme, tra gli altri, ai ciak per La Meglio Gioventù e nella mini serie televisiva De Gasperi, l’uomo della speranza. Ed è proprio sul set che è scoppiato l’amore anche se i due si erano conosciuti già in precedenza. Lei è ricordata anche per l’interpretazione nel film campione d’incassi Quo Vado? con Checco Zalone. L’attrice è nata a Milano nel 1966 – è pertanto coetanea del marito – ed oltre al cinema ha recitato anche a teatro. La ritroviamo anche in veste di regista e in produzioni televisive.

Cosa sappiamo sulle figlie di Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco

La coppia ha due figlie che si chiamano Valeria e Maria alle quali hanno trasmesso l’amore e la passione sconfinata per il cinema. In merito alla loro vita privata non sappiamo molto anche per i genitori tengono molto a tutelare la loro privacy. Dalle informazioni trapelate sappiamo che Valeria si è iscritta a Filosofia. Nonostante il loro peso specifico nel mondo dello spettacolo infatti i due attori non hanno mai fatto pressioni su quale carriera seguire lasciandole sempre la massima libertà.