Fabrizio Gifuni, chi è la moglie Sonia Begamasco: età, carriera, vita privata, figli, Instagram

Fabrizio Gifuni è sposato con l’attrice Sonia Bergamasco, un nome quest’ultimo che viene immediatamente associato a Il Commissario Montalbano essendo sin dal 2016 parte del cast nei panni di Livia, la fidanzata del protagonista.

Chi è la moglie di Fabrizio Gifuni

Sonia Bergamasco è nata a Milano il 16 gennaio del 1966e si è diplomata al Conservatorio Giuseppe Verdi e alla scuola d’arte drammatica del Piccolo Teatro. La sua formazione professionale è stata favorita anche da incontri importanti. La Bergamasco ha lavorato, infatti, con grandi nomi del cinema italiano come Bernardo Bertolocci in Io e te.

Carriera

Ma Sonia ha anche lavorato con Franco Battiato in Musikanten e Niente è come sembra e con carlo Verdone ne La meglio gioventù. Ha recitato in varie fiction televisive e anche in film, l’uomo della speranza e tutti pazzi per amore. Recita poi anche in Quo vado e Come un gatto in tangenziale e per entrambi viene candidata al David di Donatello.

Vita privata

Sposata con Fabrizio Gifuni dal 200, Sonia Bergamasco è anche mamma di due ragazze.