Fabrizio Gifuni: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli, Instagram

Attore e regista italiano di 56 anni, Fabrizio Gifuni è noto anche per essere il figlio di Gaetano Gifuni, un noto politico italiano. È estremamente riservato nonostante la sua notorietà.

Chi è Fabrizio Gifuni

Nato a Roma il 16 giugno del 1966 ed è nella Capitale che è cresciuto. Si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica e ha presto iniziato il suo percorso professionale, prima in teatro con Elettra, poi al cinema e in tv con partecipazioni a vari film che hanno ottenuto un notevole successo tra i quali: Hannibal, Dove non ho mai abitato. Ma ha avuto anche una laurea honoris causa in Lettere e ha infatti insegnato all’Università. Nel 2014 ha vinto il david di Donatello come miglior attore non protagonista ne Il capitale umano

Vita privata

È sposato dal 2000 con Sonia Begamasco, attrice anche lei. I due si sono conosciuti su un set cinematografico e hanno avute due Valeria e Maria.

Instagram

Il suo profilo privato Instagram conta 7.686 mila follower