FantaSanremo2024, di cosa si tratta e come iscriversi: tutto ciò che devi sapere

Sono due gli appuntamenti imperdibili che a febbraio 2024 dovete assolutamente ricordare. Il primo, dal 6 al 10 febbraio, riguarda la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Il secondo è invece un evento parallelo ma che negli ultimi anni ha acquisito un successo giantesco: il FantaSanremo 2024.

E’ un cult per chi ci ha giocato, una scoperta per chi non lo conosce, ma è soprattutto un modo per vivere il Festival della canzone italiana con ironia. Il FantaSanremo apre alle nuove iscrizioni per l’edizione 2024: fino al 5 febbraio sarà possibile iscrivere le nuove squadre e creare delle leghe in cui giocare con amici e parenti. Se non sapete di cosa si tratta, c’è ancora tempo: ecco allora alcune cose da sapere per arrivare preparati alla sfida.

Cos’è FantaSanremo

Il FantaSanremo è un fantasy game basato sul Festival della canzone italiana, consistente nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara, di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano. È divenuto un fenomeno nazionale con l’edizione 2022, in cui ha raggiunto il mezzo milione di squadre iscritte e molti degli artisti in gara si sono prestati al gioco, arrivando persino a coinvolgere il conduttore e direttore artistico Amadeus. Visto il successo, da quest’anno oltre che da browser potrete giocare anche via smartphone con l’app ufficiale.

Le regole per giocare a FantaSanremo 2024

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi (cioé l’unità di misura “fantasanremese”) per acquistare 5 degli artisti in gara;

(salvo proroghe); I bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà alla FIF (Federazione Italiana FantaSanremo) che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo;

Cosa sono i bonus e malus al FantaSanremo 2024 e come vengono calcolati

Una volta che avete appreso le regole basilari per giocare al FantaSanremo, non vi resta che creare la vostra squadra entro e non oltre il 5 febbraio. Sappiate però che a ogni edizione possono variare i “bonus e malus” per ogni singolo artista.

Si tratta di una serie di azioni, frasi, indumenti o piazzamenti in classifica che, se ottenuti o svolti da un artista in gara (o da una sua spalla nella serata delle cover), vi permettono di guadagnare o perdere punti. Anche i diversi premi aggiudicati dalla giuria di Sanremo hanno punteggi diversi, quindi non è importante solo arrivare primi al FantaSanremo 2024, ma scegliere un artista che possa essere altrettanto talentuoso per la critica.

Molti bonus e malus sono eccentrici e servono proprio a commemorare alcuni degli artisti più famosi del Festival della canzone italiana: tra questi per esempio c’è il “Bonus Berti: outfit raffigurante capesante” (che permette di ottenere un +10) o il “Bonus Morandi: scopa sul palco” rievocando la scorsa edizione in cui Gianni Morandi si trovò a pulire il palco dalle rose dell’esibizione di Blanco (vi permette 18 punti in più!).

Potete vedere tutti i bonus e malus del FantaSanremo a questo link.