Fausto Brizzi, chi è il marito di Silvia Salis: età, carriera, film, libri, figli, oggi

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Silvia Salis, che presto diventerà mamma e si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per il marito, noto regista, Fausto Brizzi.

Dagli esordi al debutto di Fausto Brizzi

Fausto Brizzi è nato a Roma il 15 novembre del 1969 ed è un noto regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore. Figlio di un avvocato originario di Minervino Murge e di una dirigente ministeriale, si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di cinematografia nel luglio 1994. Dopo il diploma e diverse esperienze teatrali, dal 1994 ha deciso di dedicarsi alla scrittura televisiva e cinematografica e ha iniziato a collezionare un successo dopo l’altro. Ha vinto anche diversi premi, ma ha dovuto attraversare un periodo buio. Sì, perché è stato accusato di violenza sessuale da alcune ragazze, ma dopo l’archiviazione del caso nel 2018 è tornato al cinema e nel 2021 è stato regista degli spot promozionali del Festival di Sanremo.

Recentemente, nel 2023, ha diretto gli spot promozionali del Festival di Sanremo con protagonisti Maurizio Lastrico e Alice Arcuri.

I suoi film al cinema come regista

Tra i suoi film al cinema, come regista, ricordiamo:

Notte prima degli esami

Ex

Maschi contro femmine

Femmine contro maschi

Com’è bello far l’amore

Pazze di me

Indovina chi viene a Natale?

Forever Young

Poveri ma ricchi

Poveri ma ricchissimi

Modalità aereo

Se mi vuoi bene

La mia banda suona il pop

Bla bla baby

Da grandi.

La storia d’amore con Silvia Salis

Fausto Brizzi dal 2008 al 2012 è stato fidanzato con l’attrice Giorgia Wurth. Poi nel 2014 ha sposato l’attrice Claudia Zanella e nel 2016 è nata la loro figlia, Penelope Nina: la coppia, però, ha deciso di separarsi. L’amore ha bussato di nuovo alle porte del regista e il 14 novembre del 2020 è convolato a nozze con l’attuale vicepresidente del CONI Silvia Salis. La coppia ha devoluto i 20.000 euro ricevuti dalla Regione Liguria per gli spot promozionali per il Festival di Sanremo all’Ospedale Giannina Gaslini e nello stesso anno, insieme all’Acquario di Genova, ha realizzato il passaggio sotterraneo che consentirà ai bambini ricoverati di accedere alla spiaggia. E ora diventeranno presto genitori.