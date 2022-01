Fausto Leali: chi è, età, carriera, altezza, figli, chi è la moglie, canzoni

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato all’imminente Festival di Sanremo, che debutterà il 1 febbraio, anche Fausto Leali.

Fausto Leali: chi è, età, carriera, altezza

Fausto Leali è nato a Nuvolento, in provincia di Brescia, il 29 ottobre del 1994. A 14 anni è avvenuto il suo primo ingaggio come professionista nell’orchestra di Max Corradini e a 16 anni è entrato a far parte dell’orchestra del fisarmonicista jazz Wolmer Beltrami.

Nel 1967 è arrivato il suo primo vero successo con A chi, la versione italiana della canzone statunitense Hurt, tradotta da Mogol.

Tra i suoi più grandi successi: A chi, Deborah, Angeli negri, Io camminerò, Mi manchi e Ti lascerò. Un cantante che ha fatto la storia della musica italiana. Fausto Leali: chi è la moglie, figli Fausto Leali si è sposato per ben 3 volte. La sua prima moglie, dal 1968 al 1983, è stata Milena Cantù, compositrice e cantante italiana. La coppia ha avuto due figlie: Samantha e Deborah. Il secondo matrimonio è quello con Claudia Cocomello. La coppia ha avuto due figli: Lucrezia e Francis Faustino Leali. Nel 2014 Fausto Leali si è sposato una terza volta con Germana Schena, una donna che ha 30 anni in meno al cantante.