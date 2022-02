Fedeltà su Netflix: trama, cast, anticipazioni e curiosità sulla nuova serie tv italiana in streaming

Nuova serie tv su Netflix, una fiction ispirata al romanzo di Marco Missiroli. Stiamo parlando di ‘Fedeltà’, che ha debuttato sulla piattaforma in streaming ieri, proprio nel giorno di San Valentino: è forse è stato un caso o una decisione voluta? E di cosa parla questa nuova serie tutta italiana? Scopriamolo insieme!

Fedeltà su Netflix: trama e anticipazioni della serie

I protagonisti di questa storia che da ieri, 14 febbraio, è on demand su Netflix, sono Carlo e Margherita, interpretati da Michele Riondino (attore ne Il Giovane Montalbano) e Lucrezia Guidone, che abbiamo visto sul piccolo schermo con Summertime. Lui è un professore, ha una storia con una sua studentessa, mentre lei ha rinunciato ai suoi sogni per seguire il compagno, ma è insoddisfatta e inizia ad avere una complicità con un massaggiatore. Insomma, storie di tradimenti e di infedeltà, ma non solo nella coppia: i protagonisti sono stati fedeli a loro stessi? Alle loro ambizioni? Ai loro desideri?

Fedeltà su Netflix: cast attori

Nel cast, oltre a Michele Riondino e Lucrezia Guidone, anche Carolina Sala, Leonardo Pazzagli, Maria Paiato.