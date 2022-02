Federica Calemme: chi è, età, carriera, successo, da dove viene, fidanzato, altezza, Instagram, Gianmaria Antinolfi

Dopo l’emozionante puntata di ieri, sta per tornare l’imperdibile appuntamento con Verissimo. Oggi nel salotto televisivo di Silvia Toffanin arriverà Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, due ex concorrenti del GF VIP che proprio nella casa più spiata d’Italia si sono innamorati!

Federica Calemme: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

E’ una giovanissima modella e influencer di soli 25 anni, ed è originaria di Casalnuovo di Napoli. Soprattutto nota per essere stata una Professoressa de L’Eredità e Miss TV Sorrisi e Canzoni 2017. Federica Calemme nasce il 4 febbraio del 1996, si diploma al liceo linguistico e comincia a lavorare fin da giovanissima come modella. Partecipa a Miss Italia nel 2017, dove si fa notare, riuscendo così a prendere parte ad altri programmi come Ciao Darwin, il programma di successo di Paolo Bonolis che le fornisce un’ottima visibilità.

Chi è il fidanzato, vita privata

In realtà molti di voi curiosi saranno amaramente delusi. Poco, o nulla, si conosce della sua vita privata. O almeno, così sembrava prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Proprio qui, infatti, ha trovato l’amore in Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano.

