Federica Calemme: chi è, età, carriera, successo, da dove viene, fidanzato, altezza, Instagram

Federica Calemme Grande Fratello Vip 2021. E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche la bellissima Federica Calemme.

Federica Calemme: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

E’ una giovanissima modella e influencer di soli 25 anni, ed è originaria di Casalnuovo di Napoli. Soprattutto nota per essere stata una Professoressa de L’Eredità e Miss TV Sorrisi e Canzoni 2017. Federica Calemme nasce il 4 febbraio del 1996, si diploma al liceo linguistico e comincia a lavorare fin da giovanissima come modella. Partecipa a Miss Italia nel 2017, dove si fa notare, riuscendo così a prendere parte ad altri programmi come Ciao Darwin, il programma di successo di Paolo Bonolis che le fornisce un’ottima visibilità. Entrerà ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip proprio questa sera, venerdì 17 dicembre, in diretta.

Chi è il fidanzato, vita privata

In realtà molti di voi curiosi saranno amaramente delusi. Poco, o nulla, si conosce della sua vita privata. Niente infatti emerge dal suo profilo social né dalle interviste rilasciate nel corso degli anni. Non sappiamo dunque se è fidanzata, ma sarà di certo un argomento che spunterà fuori durante la permanenza in gioco a Cinecittà.

Instagram

Molto seguita su Instagram, il suo account conta oltre centomila follower. Numeri destinati a salire con la popolarità che otterrà dal GF Vip.