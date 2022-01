Federica Calemme, chi è l’ex Mario: età, lavoro, Instagram

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Il bacio tra la bella Federica Calemme e Gianmaria ha dato molto da discutere in questi giorni, soprattutto dopo l’annuncio fatto oggi da Alfonso Signorini, in cui ha affermato che pare che la modella abbia qualcuno a casa. Sull’identità del misterioso fidanzato si sa poco, però fino al 2019 Federica è stata sentimentalmente legata a Mario Agliata. Perciò, intanto, conosciamolo meglio!

Federica Calemme ex fidanzato: chi è, dj, età, tutto su Mario Agliata

Mario Agliata è un dj e produttore musicale napoletano, nato nel 1971. Ha studiato Giurisprudenza all’Università Europea di Roma e, proprio in questa città, si è trasferito stabilmente. Il dj è stato fidanzato per quattro anni con la modella Federica Calemme, attuale concorrente del Grande Fratello 2021. I due hanno condiviso molti momenti, tra cui anche quello spaventoso dell’attentato a Barcellona, avvenuto nel 2017. I due pare siano rimasti in buoni rapporti dopo fine del loro rapporto, al punto che Mario le ha mandato un bellissimo augurio per la nuova sfida del GF.

Il messaggio per Federica

«Volevo augurarti buona fortuna. So che questo è il tuo sogno e goditelo cercando di essere come sei. Sono stato felice per te alla notizia perché nella gioia e nel fallimento ci siamo sempre stretti. Ora che siamo entrambi concentrati sui nostri obiettivi, ti auguro che questo sia un trampolino di lancio per prenderti la scena perché io lo avevo capito 7 anni fa che eri destinata ad altre cose ed il fatto che io ci sia o meno non cambia nulla», e, ancora: «Io sono radicato in una parte del tuo cuorecome tu in una cavità del mio, il resto non conta e le parole se le porta via il vento. Credere nei nostri sogni è quello che ci ha accomunato per 6 anni ma sapevamo entrambi che io per te e tu per me eravamo un impedimento, vincilo perché le tue vittorie fanno parte di me e le mie di te, penso che questo sia vero amore ed amare non sia condividerne la quotidianità ma la felicità dell’altro.»

Mario Agliata: Instagram

Mario Agliata è molto seguito su Instagram: il suo profilo marioagliata71 conta più di 7mila iscritti.