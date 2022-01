Federica, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo a Uomini e Donne: età, lavoro, figlio, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo la scelta dell’ultimo tronista, ora è seduto sul trono Matteo Ranieri, già volto conosciuto della trasmissione perché ex corteggiatore (e poi scelta) di Sophie Codegoni. Il ragazzo riuscirà a trovare l’amore sotto i riflettori?

Federica, chi è la nuova corteggiatrice di Matteo di Uomini e Donne: età, figlio, Instagram

Federica è una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri. I due sono già usciti in esterna e la complicità non sembra mancare, anzi il contrario. Federica è una bellissima ragazza, molto dolce e sensibile, e dall’accento sembrerebbe essere campana. Seppur giovanissima, ha un figlio di 2 anni, Luciano, e questo ha per un attimo turbato Matteo, che non si è mai approcciato con una mamma. Sarà lei la ragazza giusta per lui? Chissà… il percorso è appena iniziato e sicuramente conosceremo meglio Federica!