Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto? Ecco cosa sappiamo

Dopo l’addio a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso e quello della showgirl argentina Belen Rodriguez a Le Iene e Tu sì que vales, ecco che i rumors sul presunto abbandono di un altro dei volti noti del piccolo schermo non si fermano. Il riferimento è tutto alla conduttrice di Chi l’ha visto Federica Sciarelli, che si vocifera essere pronta ad abbandonare la trasmissione. Sarà vero?

L’intervista rilasciata da Federica Sciarelli

In una lunga intervista uscita sull’ultimo numero del settimanale Oggi, la Sciarelli ha parlato di sé e del proprio lavoro a 360 gradi. Ad un certo punto, la giornalista ha ricordato alla conduttrice che diversi anni fa era stata in procinto di abbandonare il programma. La Sciarelli, dal canto suo, ha prima detto di considerare ‘casa‘ la sua trasmissione e poi, non facendo mistero del fatto che tutti i direttori di rete avvicendatisi nel corso del tempo appena vedono gli ascolti le avrebbero sempre chiesto di restare. La donna ha poi aggiunto di essere certa che nel momento in cui dovesse fare il 5% la caccerebbero senza problemi. “Chi l’ha visto per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che puoi restare un altro anno’? Quando farò il 5% mi daranno un calcio e me ne andrò”.

Il presento passaggio di Chi l’ha visto

Poi, la giornalista ha fatto presente alla conduttrice che nell’ultimo periodo le voci di un passaggio di Chi l’ha visto non si sono fatte attendere. In merito, la Sciarelli ha risposto che il suo programma non sarebbe affatto adatto a Rai 1 per via di alcune, ben precise, motivazioni: “Il nostro non è un programma per Rai 1: è duro e tosto…”. La presentatrice ha poi sottolineato come sia vero che siano riusciti a “conquistare” parte del pubblico di riferimento della prima rete: “È evidente che noi ci stiamo prendendo anche il loro pubblico…Ma è un problema della prima rete, non nostro…”