Federico Balzaretti, chi è il marito di Eleonora Abbagnato: età, carriera, oggi, figli, foto e Instagram

Federico Balzaretti è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, direttore sportivo del L.R. Vicenza. E’ il marito di Eleonora Abbagnato. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Federico Balzaretti: chi è, età, carriera

Federico Balzaretti è nato a Torino il 6 dicembre del 1981: è un dirigente sportivo ed ex calciatore.

Federico è cresciuto nel Torino, ma ha vissuto le prime esperienze da professionista in prestito a Varese e Siena. Si è poi trasferito alla Juventus e ha giocato un anno in Serie A e Champions League. E’ stato poi ceduto alla Fiorentina nel 2007, dopo mezza stagione è passato al Palermo con cui ha giocato titolare in Europa League. Con la maglia della Nazionale, Federico Balzaretti ha partecipato al Campionato europeo 2012. Nel 2015 ha annunciato il ritiro dopo aver totalizzato 221 presente e 4 reti in Serie A e 130 presente e 3 reti in Serie B.

Federico Balzaretti, chi è il marito di Eleonora Abbagnato: vita privata, figli

Federico dall’ex compagna Jessica Gasparin ha avuto due figlie: Lucrezia, nata nel 2006, e Ginevra Vittoria, nata nel 2008. Il 13 giugno del 2011 Federico Balzaretti si è sposato con la ballerina di danza classica Eleonora Abbagnato nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo.

La coppia ha due figli: Julia, nata a Palermo e Gabriel, nato a Roma nel 2015. Federico Balzaretti il 21 luglio del 2012 è diventato cittadino onorario di Pezzana, paese dei suoi genitori. Come difensore fra le sue caratteristiche principali vi erano l’abilità nel cross e nella corsa.

Federico Balzaretti: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @federicobalzarettireal vanta oltre 40mila followers.