Federico Fashion Style torna in tv: l’hair-stylist presenta “Il Salone delle Celebrità”

Federico Fashion Style annuncia il ritorno in televisione dopo un periodo d’assenza: sarà alla guida di un programma.

Federico Fashion Style pronto a tornare in televisione. Dopo un lungo stop per motivi personali, il parrucchiere più famoso della tv è pronto a tornare sul grande, questa volta alla guida del programma “Il Salone delle Celebrità”. Il vip con la trasmissione promette di rilanciarsi nel mondo televisivo italiano, posto da dove si era assentato per diversi mesi e che oggi vuole tornare a calcare da protagonista indiscusso.

Federico Fashion Style torna in televisione: ecco il suo nuovo programma

Il progetto del programma è avvincente, così come la notizia del ritorno dietro al piccolo schermo del famoso hair stylist di Anzio. Federico Lauri è pronto a riabbracciare il suo pubblico e i suoi fan, in una trasmissione che terrà gli spettatori incollati al televisore. Il vip punta alla rinascita umana e televisiva, dopo un periodo non semplice e che l’aveva fatto meditare per un periodo di pausa dagli studi televisivi per fargli tornare la serenità.

Il progetto televisivo di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style è pronto a tornare in televisione con un chiaro obiettivo: far tornare a ridere il proprio pubblico. Oltre che una missione televisiva, anche il motto della sua vita. Il nuovo programma che lo vedrà protagonista, s’ispira a “Il Salone delle Meraviglie” e sarà principalmente un “Salone delle celebrità”. La trasmissione guidata dall’hai stylist vuole raccontare il mondo dei divi televisivi, dando magari anche un’ottica diversa su questo mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento in Italia.

Gli ospiti nello studio di Federico Fashion Style saranno sempre nuovi, presentandosi da lui in una veste completamente inedita per la televisione. Alcuni degli ospiti che prenderanno parte alla trasmissione, hanno partecipato anche alla festa per la partenza del programma televisivo. All’evento si sono presentati volti come: Flavia Vento, Simone Di Pasquale, Anastasia Kuzmina, Alessia Fabiani, Anna Pettinelli con la figlia Carolina, Nathalie Caldonazzo, Guendalina Tavassi, Antonella Mosetti, Maria Monsè, Alma Manera, Fiore Argento e Amedeo Goria.