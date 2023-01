Federico Palmaroli, chi è l’autore di Come dice coso: età, carriera, libri, vignette, fidanzata e Instagram

È noto per aver fondato la pagina satirica ‘Le più belle frasi di Osho’. Federico Palmaroli è l’autore di una delle pagine social più seguire. Conta, infatti, 400mila follower su Instragram e oltre un milione su Facebook. Collabora con testate giornalistiche e programmi tv. Ma andiamo a conoscerlo più da vicino.

Chi è Federico Palmaroli

È nato a Roma il 9 giugno del 1973 ed è cresciuto nel quartiere di Monteverde. Ha frequentato il liceo Classico di Prati e la facoltà di Giurisprudenza che non ha portato a termine, in quanto ha deciso di dedicarsi al giornalismo. Non si conoscono dettagli sulla sua vita privata. Non si sa neanche se sia single. Ma Federico Palmaroli ha una sua idea sull’amore che ha esposto in una delle sue tante interviste: “Chi è che non è mai stato fidanzato e non ha mai avuto problemi di coppia? Chi non ha mai tradito? È difficile che non sia sempre vivo in noi come sentimento. L’amore è una cosa da cui nessuno scappa, così come dalle problematiche relative ai rapporti di coppia”.

Il giornalismo e le vignette satiriche

Le vignette satiriche hanno portato il giornalista 49enne romano al successo. Si tratta secondo Federico di “sketch esilaranti di un Paese alle prese con profonde incertezze e contraddizioni evidenziate grazie a fulminanti battute in romanesco”.

Sin da adolescente ha dimostrato un grande interesse per la tradizione popolare romana. Anche dalle sue vignette si evince che Roma e la politica romana sono tutto il suo mondo. È considerato il re della satira politica e gli è stato anche chiesto da più parti di candidarsi, ma Federico non ci pensa proprio perché “dovrei smettere di fare quello che sto facendo: non sarei più credibile. E poi, secondo me, la politica la deve fare chi ne è capace”.

A parte il suo impegno con “Le più belle frasi di Osho” Federico Palmaroli ha anche scritto libri, ideato la serie tv ‘Il santone’ e interpretato spettacoli teatrali.

Instagram

Sulla sua pagina Instagram, federicopalmaroli, conta ben 43.900 follower. i suoi sketch sono seguiti da un folto pubblico.