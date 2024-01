Fedez di nuovo in Ospedale? L’indiscrezione

Forte rumors sulle condizioni di salute di Fedez: il rapper sarebbe stato ricoverato nuovamente in ospedale per accertamenti.

Indiscrezione in casa di Chiara Ferragni, con Fedez che sarebbe tornato in queste ore in ospedale. Il rapper, che da tempo sta combattendo con le conseguenze di un’operazione per un cancro al pancreas, sarebbe stato nuovamente ricoverato in un ospedale di Milano. Dopo il guaio giudiziario, sulla Ferragni cade un’altra pesante tegola con le condizioni di salute del marito.

Fedez in ospedale? L’indiscrezione sulla salute del musicista

La notizia è una voce di corridoio, con il ragazzo che nella giornata di oggi sarebbe tornato in stato di ricovero presso una struttura sanitaria. Secondo le informazioni in nostro possesso, attorno a questo ricovero momentaneo non ci sarebbe nulla di preoccupante, in quanto il cantante dovrebbe effettuare nei prossimi giorni solo dei controlli di routine legati al problema oncologico che lo aveva toccato negli scorsi mesi.

Fedez in ospedale? Chi ne sta parlando

A lanciare il rumors è stata la rivista di Novella 2000, sempre molto attenta all’attualità legata ai volti del mondo dello spettacolo italiano. Secondo la testata giornalistica, il ragazzo sarebbe in ospedale per compiere degli accertamenti non meglio chiariti. Secondo i giornalisti che sono intervenuti, le cause dei controlli potrebbe anche non essere legate alla vicenda del problema con il cancro al pancreas.

Fedez in ospedale? L’altra ipotesi sui problemi di salute del ragazzo

Altre fonti darebbero Fedez in ospedale per un problema psicologico, acutizzatosi soprattutto con lo scandalo che ha coinvolto nelle scorse settimane la moglie. In un artista già molto sensibili agli depressivi, la vicenda avrebbe appesantito ulteriormente i problemi, spingendo lo stesso musicista a un maggiore malessere evidente anche nelle comparsate pubbliche. Tra le vicende che delineano un problema di natura psicologica, ci sarebbe la questione delle accuse alla stampa italiana e successivamente la lite con Myrta Merlino, che evidenzierebbero dei problemi nella quotidianità del musicista italiano.