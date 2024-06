Fedez, presentato il brano Sexy Shop: presunte frecciate alla Ferragni. Il cantante si difende

E’ uscito il nuovo brano di Fedez ed Emis Killa, “Sexy Shop”: nel brano presunte strofe contro Chiara Ferragni.

Ieri sera è stato presentato in esclusiva per “Radio Zeta Future Hits Live 2024” il nuovo brano di Fedez, che per l’occasione vede la collaborazione del rapper Emis Killa. La canzone, intitolata “Sexy Shop”, ha fatto discutere l’opinione pubblica, poichè dopo diversi ascolti sembrano abbastanza evidenti le frecciate contro l’ex moglie Chiara Ferragni. Ecco quali frasi sono finite all’attenzione dei fan e gli esperti di gossip.

La nuova canzone di Fedez e le frecciate a Chiara Ferragni

Le frasi incriminate in Sexy Shop sono diverse. Dopotutto, i due cantanti italiani scrivono nel suo testo: “È una vita in salita, una storia infinita | Che poi è finita, ho male alle dita | Perché farci del male, è una fede nuziale | Con il foro d’uscita”. Oppure: “Per ogni tua amica assetata di fama | Eri acqua sorgiva | Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita”. Segue il ritornello: “L’amore non si fa nei sexy shop | Sei stata come un jackpot nelle slot | E dopo mi hai mandato ko | Dici che sono un b******o | Ma per te io non cambio”.

Il rapper si difende

Leggendo il testo, tutto lascerebbe intuire delle frecciate contro Chiara Ferragni e l’esperienza matrimoniale con l’influencer. Un giudizio che, durante una serata in discoteca, Fedez ha voluto affrontare di persona: “Chiara è la madre dei miei figli e non potrei mai fare una canzone contro di lei”.

Insomma il rapper italiano prova a fugare ogni dubbio sull’ispirazione del brano, che in appena ventiquattro ore ha raggiunto oltre 300 mila visualizzazioni su YouTube e promette di diventare la nuova hits dell’estate. Resta poi il giudizio del web, dove numerosi utenti leggono l’ennesimo siparietto di quella che era “la coppia italiana più famosa al mondo”. Voci che, dopotutto, stanno alimentando da qualche giorno le visualizzazioni della canzone e il suo video.