Felicissima Sera, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata: anticipazioni 7 aprile 2023

Siamo arrivati all’ultima puntata di Felicissima Sera, il programma di Canale 5 condotto dal duo comico di Pio & Amedeo. Chi saranno i loro ospiti domani sera? In prima serata su Canale 5, intorno alle 21.40, nello studio dei due comici pugliesi si alterneranno ben sette ospiti speciali. Le presenze in studio, per un’ultima puntata scoppiettante, saranno quelle di Paolo Bonolis, il trio lirico de Il Volo, Antonella Clerici, Francesco Renga e Nek, Diletto Leotta e Biagio Antonacci.

L’ultima puntata di Felicissima Sera 2023

Si prevede una puntata scoppiettante, dove l’ilarità dei due conduttori pugliesi potrebbe dare luogo a splendidi sketch durante la trasmissione. Anzitutto, l’arrivo di Paolo Bonolis promette risate garantite, con episodi “no sense” che potrebbero verificarsi per la gioia del pubblico a casa. Poi vedremo il ritorno in televisione de Il Volo, cui avevamo perso da qualche tempo le tracce televisive. I ragazzi, probabilmente, continueranno a pubblicizzare, con l’occasione e magari vittime di qualche “presa in giro” bonaria, il loro tour musicale in giro per l’Italia.

Antonella Clerici, in qualità di ospite, farà il suo ritorno in Mediaset dopo la bellezza di 23 anni. È plausibile come si giochi sulla sua esperienza nei programmi di cucina targati RAI, con battute che potrebbero andare a quadrare nell’ambito culinario. Francesco Renga e Nek quasi sicuramente canteranno i loro migliori successi, pubblicizzando l’ultimo disco insieme e il tour musicale. Probabilmente è il momento che meno attendiamo di tutto il programma televisivo.

Gli altri ospiti

Con la presenza di Diletta Leotta, le battute di Pio & Amedeo saranno garantite e ci perderemo il conto. Forse è il “main event” della serata, considerato come la gravidanza della conduttrice darà spago ai due comici per regalare qualche siparietto simpatico su Canale 5. Poi Diletta si concede sempre alle battute del duo comico pugliese. Biagio Antonacci sorprende come sorpresa, ma probabilmente pubblicizzerà qualche recente lavoro discografico.