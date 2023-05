Festival di Cannes 2023, i vincitori: ecco i film e gli attori premiati

Festival di Cannes, si è svolta sabato 27 maggio la cerimonia di premiazione dei migliori film e attori dell’anno. Il Festival, giunto alla sua 76ª edizione, quest’anno vede vincitore della Palma d’Oro la regista Justine Triet grazie al film Anatomie d’une Chute. Il premio le è stato consegnato da Jane Fonda. Si tratta di un thriller psicologico, una storia davvero molto avvincente, che racconta di una donna che deve difendersi dall’accusa di avere ucciso il marito. La regista Justine Triet è la terza donna vincitrice della prestigiosa statuetta. Prima di lei, due anni fa, la regista Julia Ducournau con il film Titanium, mentre nel 1993 con il film Lezioni di Piano il premio andò alla regista Jane Campion. La regista, nel corso di un’intervista, ha dichiarato:

“Il film si basa sull’idea di vivere un incubo. Mi chiedevo: cosa succederebbe se il mio inferno personale diventasse improvvisamente affare di tutti? Volevo fare un film sul rapporto tra uomini e donne, questa volta esplorando come una coppia possa cadere a pezzi fino ad arrivare alla disintegrazione di una relazione. E così ho avuto la visione di un ragazzino che scopre gli affari dei suoi genitori in un processo che seziona metodicamente la storia della sua famiglia”.

Italia a secco di premi

Quest’anno erano in gara anche tre pellicole italiane, ma nessuna di queste è riuscita a conquistare premi di alcun tipo, anche se tutti e tre i film sono stati molto apprezzati dal pubblico in sala. Si tratta di “Rapito” di Marco Bellocchio, “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti e “La chimera” di Alice Rohrwache. 21 i film in concorso in questa edizione del Festival. I premi assegnati fino a questo momento sono questi:

Palma d’Oro al Miglior Film : Anatomie d’une Chute di Justine Triet

: Anatomie d’une Chute di Justine Triet Grand Prix (migliori film) : The Zone of Interest di Jonathan Glazer

: The Zone of Interest di Jonathan Glazer Miglior attore : Koji Yakusho per la sua interpretazione in Perfect Days di Wim Wenders

: Koji Yakusho per la sua interpretazione in Perfect Days di Wim Wenders Miglior attrice: Merve Dizdar per la sua interpretazione in Kuru Otlar Ustune (Dried Herbs) di Nuri Bilge Ceylan

Merve Dizdar per la sua interpretazione in Kuru Otlar Ustune (Dried Herbs) di Nuri Bilge Ceylan Miglior regia : Tran Anh Hung per La passion de Dodin Bouffant

: Tran Anh Hung per La passion de Dodin Bouffant Miglior sceneggiatura: Sakamoto Yuji per Monster di Kore-Eda Hirokazu

Sakamoto Yuji per Monster di Kore-Eda Hirokazu Camera d’Or : Ben Trong Vo Ken Vang (L’arbre aux papillons d’or) di Thien An Pham, presentato alla Quinzaine de cineastes

: Ben Trong Vo Ken Vang (L’arbre aux papillons d’or) di Thien An Pham, presentato alla Quinzaine de cineastes Premio della giuria: Kuolleet Lehdet (Le foglie morte) di Aki Kaurismaki