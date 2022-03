Fiamma Consorti, chi è la moglie di Paolo Calabresi: età, lavoro, agenzia, Instagram, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attore Paolo Calabresi. Conosciamo meglio la moglie Fiamma Consorti.

Chi è Fiamma Consorti e che lavoro fa

Si chiama Fiamma Consorti la moglie di Paolo Calabresi, l’attore romano noto per essere stato anche un volto de Le Iene. Lui, romano, 57 anni, fin da piccolo ha avuto una grande passione per il mondo dello spettacolo, ma ha anche deciso di studiare e di frequentare la facoltà di Giurisprudenza prima di fare il suo debutto sul piccolo schermo. La moglie, proprio come Paolo, lavora nell’ambito artistico: non è una regista o un’attrice, ma è una consulente artistica con una laurea in Business Administration, specializzata in marketing e pubblicità.

La sua agenzia

Fiamma Consorti, dopo la laurea, ha deciso di aprire una sua agenzia pubblicitaria, poi ha pensato bene di muovere i primi passi nel mondo del cinema, del teatro e della televisione.

Il matrimonio con Paolo Calabresi e i figli

Paolo Calabresi e Fiamma Consorti sono convolati a nozze e dal loro amore sono nati quattro figli: Arturo, Anna, Agostino e Aurora. Arturo è un calciatore: ha giocato nell’Under 21 della Nazionale di Calcio Italiana e non ha seguito, quindi, le orme dei genitori, che sono attivi nel mondo dello spettacolo. Chi davanti la cinepresa, chi lavora dietro le quinte.

Chi è Paolo Calabresi

Paolo Calabresi è un noto attore, conduttore televisivo e radiofonico, trasformista e regista. E’ nato a Roma, ha frequentato il liceo classico, poi si è iscritto a Giurisprudenza, ma ha sempre mostrato a tutti la sua passione per il teatro. Ha frequentato la scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha preso parte a diversi spettacoli e fiction, come Nati ieri, Ris, Distretto di Polizia, la Squadra. Nel corso della sua brillante carriera, ha interpretato diversi sport pubblicitari e come attore ha anche preso parte alla trilogia del film Smetto quando voglio e alla serie tv L’Ispettore Coliandro 7. Dal 2008, però, è diventato una iene ufficiale del programma di Rai 1 e dal 2016 ha affiancato i colleghi Nadia Toffa, Matteo Viviani, Andrea Agresti e Giulio Golia alla conduzione.

Instagram di Fiamma Consorti

Fiamma Consorti ha un profilo Instagram, dove condivide scatti della sua vita quotidiana. Molte le foto con Paolo, con i figli, tante le istantanee che ritraggono Arturo, il calciatore della famiglia.