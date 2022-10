Ficarra e Picone: chi sono, età, carriera, ultimo film, curiosità e vita privata dei comici

Ficarra e Picone sono due comici italiani. Attori, monologhisti, hanno recitato in molti film e preso parte a show comici tra i più famosi come ad esempio Zelig. Nella loro lunga carriera troviamo anche tanto teatro e televisione, nonché la partecipazione a Striscia la Notizia come conduttori dietro la scrivania del tg satirico.

La biografia del duo Comico Ficarra e Picone

Ficarra e Picone è un duo comico nato nel 1993 e composto da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Entrambi siciliani sono anche coetanei dato che sono nati nel 1971 a Palermo. Pertanto oggi hanno 51 anni. Come coppia professionale il nome Ficarra&Picone risale alla fine degli anni novanta, precisamente nel 1998.

La carriera

I due sono diventati noti grazie alla partecipazione a Zelig Circus. Il loro primo film è Nati stanchi, uscito nelle sale nel 2001. Lultimo film è uscito a dicembre 2019, Il primo Natale. Nel film Chiedimi se sono felice (2000) fanno la loro prima apparizione cinematografica in due piccoli ruoli, ma separatamente. In questi anni hanno riscosso tantissimo successo dividendosi tra film, teatro, televisione e serie tv. Ma sono stati anche sceneggiatori, registi e conduttori televisivi come detto in precedenza.

I film

Tra quelli più noti e anche riusciti se vogliamo troviamo il 7 e l8, La matassa, Femmine contro maschi, Andiamo a quel paese e come detto Nati stanchi. Li troviamo poi in Anche se è amore non si vede o negli anni più recenti ne Il primo Natale, Fuga da reuma park e Lora legale.

Di cosa parla “La Stranezza” il nuovo film di Ficarra e Picone

Ad ottobre 2022 è uscito il loro ultimo film: La stranezza che ha ricevuto molti apprezzamenti dalla critica. In un post sul profilo Instagram del duo comico leggiamo:

Benvenute/i a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso! LaStranezza, con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, è ora al cinema!

Teatro

Lunga anche la loro esperienza a teatro. Diverse le produzioni a cui hanno preso parte come Certe notti di notte, In tre sullArca di Noè e Vai avanti tu che io ti perseguito negli anni 90. Negli ultimi anni li troviamo ad esempio in Le rane di Aristofane, regia di Giorgio Barberio Corsetti (2017-2018).

Televisione

Oltre a Zelig e Striscia la Notizia hanno preso parte a Mai dire Domenica e Mai dire Martedì. Ma nel 2022 sono protagonisti anche di Incastrati, la serie tv che al momento conta due stagioni. Inoltre hanno fatto anche diverse pubblicità e spot televisivi.

La vita privata

Valentino Picone è nato il 23 maggio 1971 e della sua vita privata, data la riservatezza, sappiamo veramente poco. Salvatore Ficarra è nato il 27 maggio 1971 e sappiamo che è sposato e che ha due figli. La sua fidanzata storica, Rossella Leone, è diventata sua moglie nel 2006.

Curiosità e quello che non sai su Ficarra e Picone

Ecco adesso alcune curiosità sulla coppia di comici:

I due comici vivono a Palermo, ma hanno la cittadinanza onoraria di Ficarra, una cittadina in provincia di Messina.

Hanno un profilo Instagram dedicato al duo.

Inizialmente erano un trio di cui faceva parte anche Salvatore Borrello e si chiamavano Chiamata Urbana Urgente

Instagram

Hanno un profilo Instagram condiviso che conta oltre 380mila followers. Nella pagina è possibile vedere momenti del loro lavoro.