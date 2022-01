Filippo Graziani, chi è il figlio di Ivan: età, carriera, canzoni, Instagram, concerti, chi è la moglie

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Oggi con Serena Bortone e i suoi ospiti in studio ci sarà il ricordo di Ivan Graziani e per l’occasione sarà presente anche il figlio Filippo.

Filippo Graziani, chi è il figlio di Ivan: età, carriera e canzoni

Filippo Graziani è il secondo figlio di Ivan: è nato a Rimini il 26 giugno del 1981 e, proprio come il padre, è un noto cantautore. Ha iniziato la sua attività appena maggiore insieme al fratello batterista Tommy: insieme hanno girato i club e i locali di tutta Italia, poi hanno aperto concerti di importanti gruppi e artisti come Renato Zero, Negramaro, Morgan, Niccolò Fabi, Max Gazzè. Nel 2008 Filippo ha formato un gruppo rock, poi si è trasferito negli Stati Uniti. Una volta tornato in Italia ha continuato ad omaggiare il padre ed è stato direttore artistico dell’album tributo Tributo a Ivan Graziani del 2012. Nel 2014, invece, ha partecipato al Festival di Sanremo nelle ‘Nuove Proposte’ con il brano Le Cose Belle.

Chi è la moglie di Filippo Graziani?

Filippo Graziani è sposato ed è felice al fianco di Catherine Poulain, una modella e dj seguitissima sui social.

Filippo Graziani: Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @filograziani vanta oltre 20 mila followers.