Film Barbie, anteprima a Los Angeles: ecco le prime reazioni, attesa per l’uscita al Cinema in Italia

È arrivata in sala l’attesissima anteprima di Barbie. Il film sulla famosa bambola giocattolo, è stato presentato a Los Angeles. Tante le persone che attendevano la pellicola, che segna uno dei simboli della cultura pop per molte persone – soprattutto donne – cresciute con l’emblematica bambola americana e il suo compagno “bambolotto” di nome Ken e considerato come “l’uomo della prima cotta amorosa” per tante bambine.

Presentato il film di Barbie a Los Angeles

Come prevedibile, già l’anteprima si rivela un successo per questo lungometraggio. Chi ha assistito allo spettacolo, pur non facendo nessun tipo di spoiler, parla già di un film che fa divertire e promette sorprese. Non poteva essere altrimenti, considerato come nel cast i protagonisti hanno i volti di Margot Robbie e Ryan Gosling. Insomma, si preannuncia un film molto bello quello girato dalla regista Greta Gerwig, che almeno sembra valorizzare la storia editoriale della bambola più famosa del mondo.

Quando arriverà il film di Barbie in Italia?

Siamo agli sgoccioli per vedere Barbie al cinema. Se l’anteprima mondiale è già andata in onda, per vederlo in Italia dovremo aspettare la giornata di giovedì 20 luglio 2023. Come sappiamo bene, questo film è uno dei titoli più attesi del 2023, con milioni di fan in tutto il mondo che lo hanno atteso con grande trepidazione. Dopotutto, parliamo di un lungometraggio su un pilastro, nolenti o volenti, della cultura pop.

Un film da Oscar dietro il titolo?

È sempre difficile prevedere il successo di un pubblico, ma chi usciva ieri dalla sala di Los Angeles sembrava proprio contento. Infatti, il lungometraggio sarebbe capace di immergere le persone nella “dimensione Barbie”, facendo tornare bambini tutte quelle persone cresciute con la famosa bambola. Sorprese che, oltre a far scorrere bene la pellicola, renderò questo film indimenticabile agli occhi delle persone e forse anche meritevole di premi.