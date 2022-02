Film e Serie Tv in uscita a marzo 2022, la programmazione di Sky e NowTv: il calendario completo

Nuove serie tv e film in uscita su Sky e Now Tv nel mese di marzo 2022. Come di consueto ogni mese c’è attesa per capire le novità nei cataloghi dei prodotti in streaming. In arrivo, già da domani, “The Conjuring – Per ordine del diavolo” ma è solo uno dei tanti inserimenti che verranno messi a disposizione degli abbonati. Vediamo dunque il calendario completo.

Nuovi film Sky e Now Tv marzo 2022

Partiamo dai film che saranno aggiunti al catalogo degli abbonati. Domani, 1 marzo, arriva “The Conjuring – Per ordine del diavolo” con Michael Chaves che dirige il terzo capitolo horror basato su una storia vera, con Patrick Wilson e Vera Farmiga. Due demonologi vogliono scagionare dall’accusa di omicidio un ragazzo posseduto.

Dal 10 marzo sarà disponibile inoltre la commedia romantica “Quello che non so di te”. Dal romanzo di Jenny B. Jones. Sul volo per l’Irlanda, una giovane violinista newyorkese incontra un divo del cinema. Benché molto diversi, tra i due nascerà l’amore.

A metà mese grande attesa per “Freaks Out“, una spettacolare produzione di Gabriele Mainetti che dirige Claudio Santamaria e Pietro Castellitto. Roma, 1943: quattro artisti circensi dai poteri speciali devono salvarsi dai nazisti.

Film e Serie Tv in uscita a marzo 2022 su Sky e Now Tv: ecco il calendario completo

Ma quelli appena citati non saranno gli unici prodotti aggiunti per lo streaming. Ecco dunque il calendario completo:

1 marzo: The Conjuring – Per ordine del diavolo

7 marzo: Omicidio a Los Angeles

10 marzo: Quello che non so di te

11 marzo: Promises

14 marzo: Freaks Out

17 marzo: American Pickle

18 marzo: La Casa in fondo al lago

22 marzo: 3/19

23 marzo: The Great War

26 marzo: Una donna promettente