Film stasera in tv: cosa vedere il 1° gennaio (anche in streaming), ecco la programmazione completa

Superati i festeggiamenti di Capodanno, sono tanti i film e le proposte per riposarsi il primo giorno del nuovo anno tra amici e famiglia e concedersi i tradizionali kolossal e maratone tv. Ecco alcune proposte su cosa vedere il 1° gennaio 2024.

Film, documentari, serie tv, animazione e kolossal. Ce n’è per tutti i gusti in tv il 1° gennaio 2024: per chi dopo il veglione di Capodanno sogna plaid, divano e pop corn, ecco le proposte più allettanti in palinsesto tv e in streaming.

Cosa vedere sulla Rai il 1° gennaio 2024

Diversi i film a partire dalle ore 21 sui canali Rai. Si parte alle ore 21 su Rai 2 con “Genitori in trappola”, commedia Disney del 1998. Per gli amanti del grande cinema, Rai Movie alle 21.10 propone il film di Tarantino “The hateful eight”, mentre su Rai3 dalle ore 21.20 sarà possibile dedicarsi a “Io noi e Gaber”. Fascia mattutina e primo-pomeridiana ma con una programmazione di tutto rispetto quella di Rai4 che alle 11.35 vede “Mr e Mrs. Smith” e a seguire “I magnifici sette” alle 13.35.

Cosa vedere su Mediaset il 1° gennaio 2024

Grandi le pellicole che propone anche Mediaset per chi il 1° gennaio 2024 di uscire proprio non ne ha voglia. L’alternativa è allettante con “Forrest Gump” alle 21:20 su Italia1 e “The family men” alle 21.10 su Rete4. Sul canale 20, addirittura, Mediaset apre al nuovo anno con “Inception” alle 21.05 e in tarda serata con “300”, alle 23.55

Cosa vedere su Netflix il 1° gennaio 2024

Per chi invece volesse ripiegare sullo streaming e le piattaforme on demand, Netflix propone tantissime opzioni già a partire dal 1° gennaio 2024:

Neumatt , Stagione 2

, Stagione 2 Orange Days , Stagione 1

, Stagione 1 Un inganno di troppo , Miniserie

, Miniserie The Good Doctor , Stagione 6

, Stagione 6 Bleach , Stagione 10

, Stagione 10 Sei ciò che mangi: Gemelli a confronto

Deserti in movimento

Amore + IVA

Bitconned: la truffa di una criptovaluta

Civiltà perduta

Wonder

Il tesoro segreto del lago Kivu

Cosa vedere su Sky e Now Tv il 1° gennaio 2024