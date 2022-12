Filumena Marturano su Rai 1, anticipazioni 20 dicembre 2022: cast, trama, storia vera

Questa sera, martedì 20 dicembre 2022, andrà in onda su Rai 1 il film Filumena Marturano, in prima visione assoluta. Un nome importante, dal valore incontestabile, sebbene, però, non tutti conosceranno il nome di Filumena Marturano. Un nome che risulterà senz’altro familiare agli appassionati di teatro e di cinema. Ma chi, tra questi, conosce davvero al sua storia? La storia di un personaggio senza tempo nato dal genio di Eduardo De Filippo?

Filumena Marturano: la storia vera nella commedia

Il suo personaggio centrale, quello di Filumena Marturano, sarà protagonista della commedia omonima scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, la quale è diventata, di certo, una delle opere più amate e celebri del drammaturgo, da lui stesso definita in una delle ultime interviste rilasciate “la più cara delle mie creature”. Il celebre personaggio di Filumena sarà interpretata dapprima proprio dalla sorella di De Filippo, Titina, e successivamente anche da diverse grandi attrici del nostro teatro. La grande commedia, poi, diventa un grande film nel 1951, diretto e interpretato da Eduardo stesso, ispirandosi nel 1964 Matrimonio all’italiana, diretto da Vittorio De Sica, con la grande Sophia Loren.

Trama e sinossi

Per quanto concerne la storia, questa è divisa in tre atti e narra le vicende di una ex prostituta, mantenuta ormai da anni da un vecchio cliente. Si tratta di un facoltoso pasticciere napoletano che di nome fa Mimì Soriano; di lui, la donna gestirà beni e proprietà come fosse una moglie a tutti gli effetti. Poi, lo scacco: Filumena si finge in fin di vita, e in questo modo induce on Mimì a sposarla. Tuttavia, l’inganno è presto scoperto, e così ne consegue un litigio, durante il quale Filumena rivela di avere tre figli, fino a quel momento mantenuti in segreto. Uno di quei ragazzi, alla fine, si rivela essere proprio figlio di Mimì, che decide allora di accettare il matrimonio solamente per il bene dei giovani e il grande affetto che in realtà prova per la donna.