Finale Grande Fratello, ecco perché Beatrice Luzzi non sarà la vincitrice: la rivelazione di Anita

Il Grande Fratello è alle battute finali. Ancora qualche ora e si conoscerà il nome del fortunato vincitore di questa edizione del reality che, anche quest’anno, non ha mancato di riservare sorprese, tra colpi di scena, liti, ma soprattutto innamoramenti. Sono state ben tre le coppie che si sono formate all’interno della casa più spiata dagli italiani: Letizia-Paolo, Greta-Sergio e Anita-Alessio. Fatta eccezione per il temporaneo flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, naufragato tra discussioni e liti.

Ma ora è davvero il momento dei pronostici, quello nel quale si fanno previsioni sul papabile vincitore di questa edizione, sulla quale calerà il sipario stasera, lunedì 25 marzo 2024. A fronte di un notevole numero di fan che hanno sostenuto e continuano a sostenere l’attrice Beatrice Luzzi, considerandola già come la vincitrice di questa edizione, ci sono previsioni che mettono in forse il suo primato.

Le previsioni dell’ex gieffina Anita Olivieri

È proprio Anita Olivieri, ex gieffina e antagonista della Luzzi, visti i feroci scontri che si sono registrate tra le due lungo il corso degli oltre sei mesi in cui hanno condiviso la casa, ad aver rilasciato una dichiarazione nella quale afferma che la vittoria di Beatrice sia troppo scontata e pertanto sarà qualcun altro – almeno a suo parere – a conquistare la coppa.

I pronostici cosa dicono

I pronostici, però, parlano chiaro. Tutto è a favore della vittoria di Beatrice. I numeri parlano chiaro. Percentuali e quote Snai, Sisal, GoldBet danno proprio lei come la favorita. Ora non resta che stare con gli occhi incollati davanti ai teleschermi a partire dalle 20 e 30 di stasera e aspettare che il conduttore Alfonso Signorini, comunichi al pubblico a casa chi è il vincitore del Grande Fratello 2023/2024. Ormai mancano davvero solo una manciata di ore e la curiosità di tutti gli appassionati del reality sarà soddisfatta