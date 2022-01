Finale Tali e Quali Show 2022, quando va in onda l’ultima puntata del programma di Rai 1: data e orario

Sono rimasti delusi i telespettatori che ieri sera avrebbero voluto vedere l’ultima puntata di Tali e Quali Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Ieri si sarebbe infatti dovuto decretare il vincitore di questa edizione, ma a causa dell’elezione del Presidente della Repubblica, lo show non è andato in onda.

Leggi anche: Chi ha vinto Tali e Quali 2022? Il nome del vincitore e cosa è successo sabato 29 gennaio

Tali e Quali: programma cancellato per dare spazio a Porta a porta-Speciale Quirinale

Tali e Quali è stato cancellato all’ultimo minuto con un cambio di programmazione Rai per dare spazio a Porta a Porta-Speciale Quirinale, condotto da Maurizio Vespa, incentrato sulla rielezione di Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Ik programma di Carlo Conti, affiancato dai giudici Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio, è stato posticipato, ma al momento – vista l’improvvisa variazione di programma – non è stata ancora fissata una nuova data. Purtroppo non può neanche essere solo slittata di una settimana, perché sabato 5 febbraio andrà in onda, sempre su Rai 1, la finale del Festival di Sanremo.

La Rai dovrebbe far sapere domani, lunedì 31 gennaio, la nuova programmazione della Finale di Tali e Quali Show, che vede come giudice Leonardo Pieraccioni.