Finale Temptation Island 2021, data ultima puntata e anticipazioni: ecco quando va in onda

Ultimo doppio appuntamento settimanale con Temptation Island, il viaggio nei sentimenti più seguito dell’estate. Questa sera ci sarà la penultima puntata, mentre domani i telespettatori potranno assistere ai falò di confronto e capire quali delle coppie rimaste uscirà mano nella mano dal meraviglioso villaggio in Sardegna.

Quando ci sarà l’ultima puntata di Temptation Island 2021? Le anticipazioni

La quinta e la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2021 andranno in onda stasera, lunedì 26 luglio, e domani 27 luglio, sempre su Canale 5 in prima serata. In gioco sono rimaste quattro coppie, quelle formate da Alessandro e Jessica, Floriana e Federico, Alessio e Natascia, Manuela e Stefano. Cosa succederà ai falò di confronto? Lo scopriremo tra pochissime ore!