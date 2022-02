Fiorello a Sanremo 2022, quando c’è e quanto guadagna: stipendio Rai e cachet dello showman

Stasera inizia Sanremo e staremo tutti davanti alla tv per guardare, applaudire e criticare. Ma quanto guadagnano i vari artisti che salgono sul palco? E, in particolare, quanto guadagna Fiorello, uno degli showman più amati d’Italia, per la sua partecipazione al Festival di Sanremo?

La curiosità su quanto guadagna Fiorello per partecipare al Festival di Sanremo 2022 è sicuramente tanta, sopratutto dopo le polemiche che ci sono state lo scorso anno sui cachet altissimi percepiti da Amadeus e dallo stesso Fiorello in occasione della kermesse in tempo di pandemia. Nel 2021 l’artista siciliano – che solitamente preferisce centellinare le sue apparizioni televisive, aumentandone così il valore, avrebbe preso intorno ai 50.000 euro a serata. Facendo i conti, in totale Fiorello lo scorso anno per le cinque serate del Festival di Sanremo portò a casa ben 250 mila euro.

Ma quanto guadagnerà quest’anno lo showmen? Ancora non si sa con esattezza, perché le cifre del suo cachet non sono sono state ufficializzate, ma l’importo dovrebbe essere simile a quello precedente o di poco inferiore, perché il suoi ruolo è minore rispetto a quello ricoperto l’anno scorso.

Fiorello a Sanremo 2022: quanto guadagna e quando sarà presente

Ma se per quanto riguarda quanto guadagna Fiorello le cifre possiamo intuirle, la domanda adesso è: quando possiamo vederlo sul palco dell’Aristo in diretta tv e live streaming? A partire da stasera il Festival avrà inizio in collegamento da Sanremo in prima serata tv a partire dalle ore 20,40 circa su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre), ma per chi non ha la possibilità di accendere la tv, l’evento potrà essere seguito in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it. Basta registrarsi e potrete vedere il Festival su pc, tablet e smartphone. In alternativa, potrete ascoltarlo su Rai Radio 2.