Fiorello a Viva Rai2: ‘Guillermo Mariotto sei poco elegante. Inutile’. Voto? ‘Zero’

Severo, rigoroso, a volte anche sprezzante Guillermo Mariotto è sicuramente il giudice di Ballando con le Stelle che dà più filo da torcere ai concorrenti del programma televisivo condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Lo stilista e designer di origine venezuelana, naturalizzato italiano, ormai diventato un volto noto della televisione grazie alla partecipazione come giudice, sin dagli esordi della trasmissione di Ballando, nel 2005, è diventato ancor più famoso per i suoi giudizi implacabili sulle performance dei ‘famosi’ concorrenti sulla pista da ballo.

Gli implacabili giudizi di Guillermo Mariotto a ‘Ballando’

Eclatante il parere espresso sul compagno della Lucarelli, sua collega in qualità di giudice del programma. Su Lorenzo Biagiarelli lo scorso anno disse: ‘Meccanico e noioso’ scatenando le ire della giornalista e opinionista che senza mezzi termini gli avrebbe risposto: ‘Sei uno str**’.

Da più parti Mariotto riceve attacchi per la sua rigidità e la sua inclemenza nei confronti di provetti ballerini che per la prima volta si cimentano nella danza. I suoi voti sono tra i più bassi, neanche la maestra di ballo Carolyn Smith è così dura nell’esprimere il suo parere (quello tecnico per eccellenza) sulle esibizioni. Nell’ultima puntata lo stilista, al termine dell’esibizione di Giovanni Terzi e Giada Lini, con un’espressione in volto visibilmente sprezzante si è rifiutato di pronunciarsi sulla performance, nonostante la padrona di casa lo abbia ripetutamente sollecitato.

L’incursione di Fiorello nel teatro di Ballando con le Stelle

E la celebrità dell’ormai famosissimo giudice oltre ad aver raggiunto le case di tutti gli italiani che seguono con passione lo spettacolo che tutti i sabato sera viene presentato su Rai 1, ha provocato una reazione anche nello showman e presentatore di Viva Rai2, il sagace, ironico, e non meno implacabile, Fiorello che ha organizzato una vera e propria incursione nel teatro che ospita la trasmissione.

Lo showman non perde occasione: ‘Lasciamogli un messaggio’

Seduto sul banco dei giudici di Ballando con le Stelle, Fiorello, si è trovato tra le mani il taccuino di Guillermo Mariotto. Un’occasione ‘ghiotta’ che lo showman non si è fatto sfuggire. ‘Lasciamogli un messaggio’ ha detto con tono beffardo. Impugnata la penna ha iniziato a scrivere: ‘Sei poco elegante. Inutile (come dice lui, riferendosi a Mariotto, ha sottolineato Fiorello ndr)’. Voto complessivo? ‘Diamogli 0’ con tanto di firma, attribuito da Giovanni Terzi con tanto di dito medio. Non perde poi l’occasione di lasciare messaggi anche agli altri giudici. Alla Lucarelli: ‘Tuo marito cucinare male dalla Clerici’ firmato Rossella Erra e a Zazzaroni: ‘Hai i capelli del 1986’ firmato Teo Mammuccari.

Magra ‘vendetta’ nei confronti dei giudici, forse solo una delle solite provocazioni del conduttore di Viva Rai2 che non si è lasciato sfuggire l’occasione per esprimere pareri severissimi su tre dei cinque giurati.