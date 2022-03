Tutto pronto per il grande classico del calcio italiano, la partita tra Fiorentina e Juventus divise da una storica rivalità fuori e dentro il campo. Stasera scenderanno in campo nel confronto valido per l’andata della semifinale d’andata di Coppa Italia dopo il derby andato in scena ieri sera tra Milan e Inter. A rendere ancora più intrigata la sfida di stasera a Firenze il ritorno dell’ex Dusan Vlahovic.

Dove vedere in tv Fiorentina Juventus

Come è noto quest’anno è stata Mediaset ad aggiudicarsi i diritti della Coppa Italia. L’incontro di stasera pertanto sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 21.00. Fiorentina Juventus sarà visibile anche in streaming sull’app (o sul sito) Mediaset Infinity.

Probabili formazioni Fiorentina Juventus, Vlahovic in panchina?

Come arriva la Fiorentina. Viola reduci dalla bruciante sconfitta contro il Sassuolo maturata allo scadere dopo l’impresa di aver pareggiato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Traore con il gol di Cabral, il primo con la Fiorentina, in 10 contro 11. Defrel, al 94′, ha però spezzato i sogni del team guidato da mister Italiano e dunque c’è ancora più voglia di rivalsa. In campo dovrebbero vedersi Piatek in avanti, Terracciano in porta, e Bonaventura (squalificato in campionato per il rosso contro il Sassuolo) in mediana. Nel tridente offensivo l’unico sicuro del posto è Gonzalez, dall’altra parte ballottaggio a tre tra Sottil, Saponara e Ikone. Milenkovic, infine, prenderà il posto di M. Quarta.

Come arriva la Juventus. Allegri può sorridere considerando il buon momento dei suoi in campionato giunto in concomitanza con il vistoso rallentamento di tutte (o quasi) le squadre di testa. Il nodo più importante è quello di Vlahovic: giocherà o non giocherà? Il mister bianconero ha fatto pre-tattica sostenendo che potrebbe finire anche in panchina ma sono davvero in pochi a credergli. Vedremo. La novità potrebbe essere l’inserimento di Ake. In porta Perin.

Quando si gioca la semifinale di ritorno

Il match di ritorno è fissato per la fine di aprile. Fiorentina e Juventus si giocheranno l’accesso alla finale mercoledì 20 aprile alle ore 19.00. Ricordiamo che, a differenza delle altre competizioni europee, è ancora in vigore la regola del gol “doppio” in trasferta.