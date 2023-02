Fioretta Mari, chi è la figlia Elena: età, lavoro, padre, foto

Ida Elena De Razza è figlia di Fioretta Mari, attrice di teatro e di cinema, nonché insegnante della scuola di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Anche il papà è un attore, Armando De Razza e la formazione di Ida Enela è fortemente segnata dall’aver vissuto sempre a stretto contatto con il mondo dello spettacolo, tanto da essere lei stessa un’attrice, ma soprattutto una cantante. Conosciamola meglio…

Chi è Ida Elena De Razza?

Nata in Sicilia 35 anni fa Ida Elena De Razza vive attualmente in Svizzera. Ha iniziato presto a barcamenarsi nel mondo dello spettacolo, d’altro canto è cresciuta con due attori come genitori. Infatti a soli 12 anni ha iniziato a studiare recitazione, ma sempre con un’attenzione particolare anche per la musica. Ed è questa a catalizzare il suo interesse, in particolare quella che riguarda la cultura celtica e irlandese. E infatti ora è una cantante, ma suona anche il pianoforte e la chitarra.

Ma Elena si è cimentata anche come attrice di teatro accanto alla mamma e ha fatto il suo debutto in tv con ‘I raccomandati’ nel 2004. Anche se la sua passione per la musica resta sempre predominante e nel 2009 pubblica il suo primo album. Ha poi collaborato con Fiordaliso per realizzare il singolo ‘Awakenig’.

Vita privata

Sposata con un uomo originario della Svizzera di nome Gino, anche lui un cantante, che Ida Elena ha incontrato nel corso di un festival in Germania. Tre anni di frequentazione e poi sono convolati a nozze. La proposta di matrimonio sarebbe arrivata mentre la cantante stava preparandosi a una diretta sui social e sarebbe stato celebrato con rito celtico. Oltre questo si sa poco della vita privata di Ida Elena De Razza, la quale, però, ha da sempre un rapporto molto forte con la sua famosa mamma Fioretta Mari.

Instagram

Non ha un profilo Instagram, mentre su Facebook risulta essere molto attiva e pubblica foto nelle quali appare o in esibizioni oppure di vita quotidiana.