Flavia Vento al veleno contro Totti: ecco cosa ha detto

Al programma “La volta buona” di Caterina Balivo su Rai 1, Flavia Vento attacca in televisione Francesco Totti.

Flavia Vento è tornata a parlare della presunta relazione con Francesco Totti in televisione. Tutto ciò è successo su Rai 1, quando la modella è stata intervistata venerdì 5 gennaio 2024 da Caterina Balivo nel suo programma “La Volta Buona”. Un’intervista a tutto tondo, dove la Vento ha parlato a 360 di se stessa e ha tirato fuori anche quelle questioni che l’hanno catapultata nei giornali di gossip per anni.

Flavia Vento e Francesco Totti: amore o leggenda metropolitana?

Flavia Vento avrebbe deciso di fare piena luce sulla relazione con l’ex calciatore della Roma, in quella che negli anni si è alimentata come una leggenda metropolitana più che una reale storia d’amore. Va detta una cosa: Totti ha sempre smentito questa relazione, come peraltro fece anche Ilary Blasi, che addirittura finì in Tribunale con Fabrizio, ovvero il paparazzo che lanciò questa storia.

La verità di Flavia Vento

Come tutte le cose, la verità dipende da chi la racconta. Nello studio de “La volta buona”, la Vento ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti. Come sottolinea la modella davanti alle domande della Balivo, è la prima volta che la donna prova a fare chiarezza su questo fatto il 18 anni. Lei stessa ammette che un rapporto amoroso con lo sportivo ci sia stato, ma che questo sia finito in una maniera che l’ha ferita nell’animo.

Totti lasciò Flavia Vento: perchè?

Secondo il racconto di Flavia Vento, il giocatore decise di troncare il rapporto amoroso con la modella italiana. Sempre ascolta il racconto della ragazza su Rai 1, Francesco Totti all’epoca volle riavvicinarsi a quella che era la sua storica compagna, Ilary Blasi, con cui sarebbe successivamente convolato a nozze nello stesso anno: il 19 giugno del 2005. Un atto che, la stessa modella, avrebbe vissuto come un grave sgarbo a livello personale, tanto da desiderare ancora le scuse dell’ex giocatore della Roma.