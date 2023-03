Flavio Insinna, chi è la fidanzata Adriana: età, lavoro, foto, figli, come si sono conosciuti

Adriana Riccio è nota nel mondo dello spettacolo per essere la compagna del conduttore de L’Eredità, Flavio Insinna. Ma la verità è che quest’ultimo ha conosciuto la sua attuale fidanzata mentre era alla guida fi ‘Affari Tuoi’. Adriana, nel 2016, era una concorrente chiamata a rappresentare il Veneto e, in quella circostanza oltre a vincere 36mila euro, ha conosciuto anche l’uomo della sua vita. Tra i due è scoccata subito la scintilla e da anni fanno coppia fissa.

Chi è la fidanzata di Flavio Insinna

Per lungo tempo i due hanno tenuto la loro relazione segreta. Insinna è molto riservato sulla sua vita privata e non voleva che la sua compagna fosse vittima del gossip. Ma chi è Adriana Riccio? Cosa fa nella vita? Adriana è una istruttrice di taekwondo che ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali.

Nonostante Flavio Insinna sia restio a rilasciare interviste sulla sua vita privata, qualcosa in merito ad Ariana l’ha detta: “è una donna che ti dà una forza che non riesco a definire”. Una dichiarazione che testimonia l’importanza che Adriana ha nella vita del conduttore.

Cosa fa Adriana Riccio nella vita?

La Riccio è nata nel 1976 a Mirano, un paesino del Veneto, ma della sua vita privata, oltre a sapere che è un’istruttrice di taekwondo con la passione anche per la boxe, non si hanno dettagli. Di certo i due vivono insieme da tempo, non hanno figli e, al momento, non sembrano intenzionati a coronare il loro legame con un matrimonio.

La storia di Insinna con Mariagrazia Dragani

Flavio Insinna è stato per lungo tempo legato a Mariagrazia Dragani. Sembrava una coppia destinata a durare, visto il legame che li univa e i progetti matrimoniali. Poi, all’improvviso, tutto e finito. Ma il conduttore del L’Eredità non ha mai negato che, qualora avesse conosciuto una persona che ne valeva la pena, si sarebbe rimesso in gioco. Chissà se Adriana Riccio sarà colei che riuscirà a portare all’altare Flavio Insinna…

Instagram

Adriana Riccio è molto attiva su Instagram dove ha 3.079 follower. Sul suo profilo la giovane sportiva posta foto di tutti i giorni, anche in compagnia degli animali ai quali sembra essere molto legata