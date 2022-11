Alessia Mancini, chi è il marito Flavio Montrucchio: età, carriera, grande fratello, vita privata, figli e Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Verissimo! Anche questo sabato pomeriggio la padrona di casa Silvia Toffanin è pronta ad allietare i propri affezionati telespettatori con numerosi quanto avvincenti aneddoti raccontati direttamente dai protagonisti! Come sempre, a partire dalle 16.30 su Canale 5, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche Alessia Mancini, ma conosciamo meglio la sua dolce metà Flavio Montrucchio!

Biografia e carriera di Flavio Montrucchio

Flavio Montrucchio è nato a Torino il 15 maggio del 1975, ma ha vissuto a San Damiano d’Asti fino al conseguimento della maturità scientifica. Ha lavorato per un periodo come promotore finanziario in banca, affacciandosi poi casualmente, tra programmi e campagne pubblicitarie, al mondo dello spettacolo. Nel 2001 ha partecipato e vinto la seconda edizione del Grande Fratello. Da lì per il bel Flavio si sono aperte le porte dello spettacolo. Ha iniziato a studiare recitazione e nel 2002 ha esordito come attore in CentoVetrine. Flavio ha poi mosso i primi passi anche in teatro, non abbandonando mai la conduzione. Nel 2016, infatti, ha condotto la 59esima edizione del Festival di Castrocaro su Rai 1 e dal 2017 al 2018 ha condotto su Fox Life il reality show 4 mamme.

L’ingresso nel gruppo Discovery

Nel 2019 Flavio viene consacrato come conduttore televisivo con l’ingresso nel gruppo Discovery che lo vede al timone di programmi in prima serata su Real Time. Sempre dal 2019 è il volto principale del dating show Primo Appuntamento, programma che ottiene un’ampia udienza di pubblico. Negli anni successivi, Flavio entra a far parte della famiglia di Bake Off Italia e nel 2020 conduce il nuovo Bake Off Italia All Stars Battle; infine, nel dicembre dello stesso anno eredita da Katia Follesa la conduzione di Junior Bake off Italia.

Vita privata, gli amori

Flavio dall’11 ottobre del 2003 è sposato con Alessia Mancini. La coppia ha due figli: Mya, nata il 10 aprile del 2008 e Orlando, nato l’8 aprile del 2015.

Instagram

Flavio Montrucchio è molto attivo sui social. Il suo account Instagram è seguito da 331mila follower.