Folco Terzani: chi è, età, libri, oggi, dove vive, moglie e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche lo scrittore e sceneggiatore Folco Terzani, che si racconterà a cuore aperto.

Dalla nascita agli studi di Folco Terzani ‘in giro per il mondo’

Folco Terzani è nato a New York il 23 agosto del 1969 dal giornalista e scrittore Tiziano e da Angela Staude. Ha vissuto la sua infanzia nei paesi in cui il padre ha lavorato come inviato: Singapore, Pechino, Tokyo, Bangkok, Nuova Delhi, Hong Kong e ha frequentato le scuole in Cina. Poi, si è laureato in lettere moderne a Cambridge e si è iscritto, in un secondo momento, alla New York University Film School.

Dopo l’esperienza di un anno alla casa dei morenti di Madre Teresa di Calcutta, Folco ha girato un documentario, Il primo amore di Madre Teresa. Ma, da sempre affascinato dell’Asia, ha pensato bene di girare un film sui Sadhu dell’Himalaya. Nel 2006 ha curato il libro del padre ‘La fine è il mio inizio’, nel 2010 ha sceneggiato un film su quest’opera e nel 2011 ha scritto un libro ‘A piedi nudi sulla terra’, mentre nel 2017 ha pubblicato ‘Il cane il lupo e dio’ per la casa editrice Longanesi.

Chi era il padre e giornalista Tiziano Terzani

Tiziano Terzani, nato a Firenze nel 1939 e morto a Orsigna nel 2004, è stato un noto giornalista e scrittore, oggi ricordato come un famosissimo inviato. Ha lavorato in Sud Africa, poi a Singapore e ha raccontato agli italiani, per quanto possibile, con i suoi reportage, la vita in quei paesi così lontani. Ha collaborato con il Messaggero, l’Espresso, La Repubblica. In realtà, non è stato molto apprezzato e conosciuto perché all’epoca lavorava per un periodico tedesco, ma oggi è sicuramente uno dei massimi scrittori italiani di viaggi del XX secolo, un appassionato cronista sempre alla ricerca della verità.

La vita privata avvolta nel ‘mistero’

Ma veniamo alla vita privata. In realtà è molto difficile sapere qualcosa della sfera sentimentale di Folco Terzani: è riservatissimo, poco ‘social’ e non fa trapelare nulla. Si lascerà andare e racconterà qualcosa in più ai microfoni di Serena Bortone?