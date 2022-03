Formula 1 Australia 2022: programma, date e orari di prove, qualifiche e gara

Formula 1 Australia: qual è il calendario del prossimo Gran Premio? Riportiamo gli orari aggiornati sia di Sky che di TV8 per quanto riguarda Prove Libere, Qualifiche e Gara. L’appuntamento è a Melbourne, al circuito di Albert Park.

Formula 1 Australia: Alexander Albon penalizzato

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita è stato incredibile: sono incredibili le emozioni che i piloti ci hanno regalato sul circuito di Jeddah. Il testa a testa tra Charles Leclerc e Max Verstappen, attuale campione del mondo, ha donato un brivido incredibile che speriamo possa ripetersi anche sul circuito australiano. Intanto, ricordiamo, il pilota della Williams Alexander Albon riceverà tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza a causa della collisione con Lance Stroll durante la gara in Arabia. Il circuito australiano ha subito delle modifiche per questioni di sicurezza: la carreggiata è stata allargata: questo potrebbe giocare a vantaggio delle macchine Redbull.

Dove vedere il Gran Premio

Vediamo ora dove dove e quando si potrà vedere il Gran Premio: ovviamente ci sarà una diretta Sky per le Prove Libere, Qualifiche e Gara, ma per chi non ha il servizio a pagamento sarà possibile seguirla tramite TV8. Le Prove Libere di venerdì 8 aprile ci saranno alle ore 04.00 e alle ore 07.00 in diretta su SkySport F1 HD, mentre sullo stesso canale si potranno vedere anche le Prove Libere di sabato 9 aprile (ore 04.00). Stesso discorso per le Qualifiche di sabato 9 aprile (ore 07.00), disponibili non solo su Sky Sport F1 HD ma anche Sky Sport Uno. La Gara, invece, ci sarà domenica 10 aprile alle ore 06.00. Per chi ha Sky sarà possibile recuperare lo streaming anche su SkyGo.

Leggi anche: Roma, Formula E: tutte le deviazioni del traffico per auto e mezzi pubblici

(Foto Instagram Redbull)