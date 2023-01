Fosca Innocenti 2, anticipazioni quarta puntata: trama episodi di venerdì 3 febbraio 2023

Il 3 febbraio 2023 in prima serata, su Canale 5, arriva la quarta puntata della serie televisiva di Fosca Innocenti, arrivata quest’anno alla seconda stagione. Nel ruolo di vicequestore di Arezzo, l’attrice spagnola Vanessa Incontrada interpreta la protagonista: Fosca. Ad accompagnarla in questa esperienza televisiva anche l’attore Francesco Arca, che interpreta il personaggio di Cosimo.

Le anticipazioni della quarta puntata di Fosca Innocenti 2

Anche in questo episodio, il vicequestore di Arezzo Fosca Innocenti indaga su una morte. La situazione si mostra da subito sospetta. in quanto la vittima viene ritrovata in un vecchio deposito di profumi all’interno della città. Nello stesso tempo, Fosca è intenzionata a mantenere il casale, con l’aiuto di Cosimo, ma la situazione pare complicarsi con il passare del tempo. Riuscirà a mantenerlo e non cederlo all’ex compagno?

Altri rumors sulla serie televisiva di Canale 5

Il vice questore di Arezzo presto potrebbe essere trasferito a Castiglione della Pescaia. A fare la valigia quello della fiction Mediaset Fosca Innocenti con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Canale 5 trasmetterà stasera in prima serata la terza puntata della seconda stagione del poliziesco interamente girato ad Arezzo, ma la produzione targata Banijay Studios forse opterà per un cambiamento di rotta.

Se è ormai certo per voce dei protagonisti un terzo capitolo della serie, potrebbe calare il gelo sulla location aretina dopo che per due anni consecutivi l’estate è stata scandita dal set del poliziesco. Le ultime riprese in collaborazione con Toscana Film Commission, Fondazione Arezzo Intour e Comune, sono state realizzate tra maggio e luglio 2022, ma a Palazzo Cavallo per ora non è arrivata nessuna nuova chiamata dalla produzione, cosa invece accaduta per l’amministrazione di Castiglione della Pescaia.

«Siamo stati contattati da Mediaset lo scorso ottobre – dice il sindaco di Castiglione Elena Nappi – ci chiedevano la disponibilità per il mese di aprile di una casa singola in centro e per la caserma della Guardia di Finanza». Un salto per Fosca dal commissariato di piazza Grande alla caserma affacciata sul canale davanti al porto di Castiglione della Pescaia, comune che si trova a pochi chilometri tra l’altro da Follonica, da dove viene proprio la Incontrada. Un trasferimento che potrebbe essere innescato da esigenze di copione con la trama della seconda serie che già sembra preparare il terreno al trasloco.