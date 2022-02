Fosca Innocenti, anticipazioni seconda puntata 18 febbraio 2022: episodi, cast, repliche e streaming

Dopo il debutto della scorsa settimana questa sera, venerdì 18 febbraio, torna l’appuntamento su Canale 5 con Fosca Innocenti, la nuova serie tra commedia e gialli da risolvere che vede come protagonista Vanessa Incontrada. Ma cosa succederà nei prossimi e imperdibili episodi?

Fosca Innocenti 18 febbraio 2022: anticipazioni episodi di stasera

Questa sera, nell’episodio intitolato ‘La notte degli imbrogli’, Fosca dovrà fare i conti con un terribile omicidio che sconvolge Arezzo. La vittima è Asia Borghi, un’amica della poliziotta: le due erano molto unite quando frequentavano la scuola, poi dopo una discussione avevano deciso di interrompere i rapporti. Ma chi e perché ha ucciso Asia? Fosca dovrà indagare sulla sua morte, su quella donna che si era trasferita a Milano per seguire il sogno di diventare un’attrice. E ora si trovava di nuovo ad Arezzo per insegnare recitazione in un liceo. Cosimo, intanto, è sempre prossimo alla partenza per New York e questo getta Fosca ancora di più nello sconforto.

Fosca Innocenti: cast, dove vedere le repliche e quante puntate sono

La fiction è stata girata in Toscana: le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo. Nel cast, oltre a Vanessa Incontrada e Francesco Arca, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Irene Ferri e Claudio Bigagli. Saranno quattro le puntate di Fosca Innocenti, con l’ultima in onda – salvo cambi di programma – venerdì 4 marzo.