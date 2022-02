Fosca Innocenti, anticipazioni seconda puntata 18 febbraio 2022: trama prossimi episodi

Ha debuttato solo da poche ore, ma Fosca Innocenti già si preannuncia essere un successo. Stiamo parlando della nuova fiction di Canale 5 che vede tra i protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, una serie sul ‘poliziesco’, tra misteri da risolvere e questioni sentimentali. Ma cosa succederà nella seconda puntata che andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, giovedì 18 febbraio?

Fosca Innocenti: anticipazioni seconda puntata 18 febbraio 2022

Fosca Innocenti nella seconda puntata si troverà a indagare su un omicidio: chi ha ucciso Asia Borghi, insegnante di recitazione e sua vecchia amica? Intanto, Cosimo, il suo migliore amico, è sempre più intenzionato a lasciare Arezzo: come reagirà il vice questore, che sembra essere innamorato di lui?

Fosca Innocenti: cast, dove è stata girata la fiction e quante puntate sono

La fiction è stata girata in Toscana: le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo. Nel cast, oltre a Vanessa Incontrada e Francesco Arca, anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Irene Ferri e Claudio Bigagli. Saranno quattro le puntate di Fosca Innocenti, con l’ultima in onda – salvo cambi di programma – venerdì 4 marzo.