Fosca Innocenti, anticipazioni ultima puntata 4 marzo 2022: trama episodi, come finisce la serie

Ha debuttato diverse settimane fa, ma Fosca Innocenti, la nuova serie targata ‘Mediaset’, sta appassionando milioni di telespettatori. Tra misteri, gialli da risolvere e storie d’amore, la fiction è giunta al capolinea e venerdì 4 marzo, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata: cosa succederà ai protagonisti? Cosimo partirà davvero per New York?

Fosca Innocenti: trama episodi dell’ultima puntata

Nell’ultima puntata di Fosca Innocenti, in onda venerdì 4 marzo, tutta l’attenzione sarà rivolta sull’omicidio di un sacerdote, che porterà la poliziotta a indagare su una comunità che nasconde dei segreti. Chi e perché ha ucciso il prete, Don Rocco? Al suo funerale parteciperanno tutti, anche Greta, un’ex prostituta che viveva nella comunità. Intanto, tra Fosca e Cosimo la tensione è alle stelle: riusciranno a trovare un punto di incontro?

Cast e dove vedere le repliche

Nel cast, oltre a Vanessa Incontrada e Francesco Arca (nei panni dell’amico Cosimo), anche Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, Francesco Leone, Irene Ferri e Claudio Bigagli. Tutti gli episodi, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Mediaset Play.