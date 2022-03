Fosca Innocenti, anticipazioni ultima puntata 4 marzo 2022: trama episodi, repliche, seconda stagione

Ha debuttato diverse settimane fa, ma fin da subito Fosca Innocenti, nuova serie targata ‘Mediaset’, ha riscosso notevole successo. Tra gialli da risolvere, omicidi e storie d’amore sullo sfondo, i telespettatori si sono appassionati alla protagonista, che è interpretata magistralmente da Vanessa Incontrada, e questa sera la fiction giungerà al capolinea. Come si concluderà? Cosa succederà a Fosca e Cosimo, l’amico che ha intenzione di partire per tentare la fortuna a New York?

Fosca Innocenti: la trama della puntata finale

Nell’ultimo episodio, dal titolo ‘Una degna sepoltura’, la poliziotta Fosca (Vanessa Incontrada), dovrà indagare sulla morte misterioso di un prete, Don Rocco, amato e stimato da tutti. Il corpo senza vita viene ritrovato da Nasha, una donna con un passato difficile alle spalle, una clandestina arrivata in Italia con l’obiettivo di riabbracciare il fratello. La giovane appartiene a quella comunità parrocchiale, che verrà passato al setaccio dalla squadra di Fosca. Al funerale del prete ci saranno diverse persone, tra cui Luna, una donna transessuale, e Giovanna, ex prostituta che è stata aiutata e che ha cresciuto i suoi figli da sola. Chi e perché ha ucciso Don Rocco? Ma non solo misteri da dipanare. Fosca sarà sempre più presa da Cosimo, che è in partenza per New York: riusciranno a nascondere ancora il feeling che c’è da sempre?

Ci sarà la seconda stagione?

Fosca Innocenti, che ha tenuto compagnia al pubblico per 4 serate, ha appassionato gli spettatori e sono in tanti i curiosi che hanno solo una domanda: si farà la seconda stagione? Pare di sì e il primo ciak sembrerebbe essere previsto a giugno: Fosca e Cosimo ritorneranno presto sul piccolo schermo?

Dove vedere le repliche

Tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili sul portale Mediaset Play.